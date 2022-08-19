День Незалежності України 2022: чи чекати на вихідний, як працюватимуть банки

Вже наступної середи, 24 серпня, Україна буде традиційно святкувати День Незалежності. Зазвичай у це важливе для держави свято українці отримують додатковий вихідний. Чи буде він також і 2022 року - читайте в матеріалі ТСН.ua.

Як пояснили в Державній службі з питань праці, стаття 6 закону України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану" встановила нові правила щодо вихідних під час дії воєнного стану. А тому додаткових вихідних на День Незалежності України 2022 року не буде.

Нагадаємо, що нещодавно Верховною Радою воєнний стан в країні був подовжений до 21 листопада 2022 року. Тобто цьогоріч найбільше свято України будемо святкувати без додаткового вихідного. Це буде звичайний робочий день.

Як повідомили в Національному банку України, 24 серпня 2022 року банківська система також буде працювати повний робочий день. У звичайному режимі працюватимуть, зокрема, система електронних платежів, система депозитарного обліку депозитарію НБУ, депозитарної установи НБУ та система кількісного обліку депозитних сертифікатів.