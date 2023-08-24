День незалежності України: Батьківщину зі святом привітали військові, які захищають суверенітет

Україна святкує 32-й День Незалежності.
У четвер, 24 серпня, українці святкують День Незалежності України. Україна святкує свій 32-й День народження. Українській військові привітали Батьківщину зі святом.
Захисники привітали Україну зі святом під час спецефіру 1+1 "Незалежність. Хоробрі серця"
Бійці 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади зауважили, що міцно тримають стрій.
"Зі святом, Незалежна. Ми зробимо все можливе і навіть більше, аби Україна знов стала єдиною, неподільною, незалежною країною. Вірте в нас. Ми не підведемо", - наголосили вони.
Українські прикордонники, що охороняють північні рубежі країни заявили: бережуть спокій українців, а перемога обов'язково буде за нами.
"Ми прикордонники, які боронять північні кордони країни. Постійно готові до дій. Бережемо спокій українців. Вітаємо наших героїв з Днем Незалежності України. Перемога за нами. Зі святом!", - наголошують в ДПСУ.
Тим часом військові 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка зауважили, що незалежність ніколи не дається "за так".
"Ми робимо дуже важку справу щодо її здобуття. Будь-який ваш вклад у нашу спільну справу дуже цінний. Україна є, була і буде незалежною, суверенною державою. Слава Україні", - наголошують бійці бригади.
Привітала Україну з Днем незалежності і 30-та окрема механізована бригада імені князя Костянтина Острозького.
"Слава Україні! Героям слава", - впевнено промовили вони.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: З Днем Незалежності, рідна! Гімн України
Нагадаємо, сьогодні, 24 серпня, День Незалежності України. це - 547-й день війни в Україні. Цього дня віряни вшановують пам'ять мученика Євпла. До Нового року залишилося 129 днів.