День незалежності України: Батьківщину зі святом привітали військові, які захищають суверенітет

У четвер, 24 серпня, українці святкують День Незалежності України. Україна святкує свій 32-й День народження. Українській військові привітали Батьківщину зі святом.

Захисники привітали Україну зі святом під час спецефіру 1+1 "Незалежність. Хоробрі серця"

Бійці 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади зауважили, що міцно тримають стрій.

"Зі святом, Незалежна. Ми зробимо все можливе і навіть більше, аби Україна знов стала єдиною, неподільною, незалежною країною. Вірте в нас. Ми не підведемо", - наголосили вони.

Українські прикордонники, що охороняють північні рубежі країни заявили: бережуть спокій українців, а перемога обов'язково буде за нами.

"Ми прикордонники, які боронять північні кордони країни. Постійно готові до дій. Бережемо спокій українців. Вітаємо наших героїв з Днем Незалежності України. Перемога за нами. Зі святом!", - наголошують в ДПСУ.

Тим часом військові 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка зауважили, що незалежність ніколи не дається "за так".

"Ми робимо дуже важку справу щодо її здобуття. Будь-який ваш вклад у нашу спільну справу дуже цінний. Україна є, була і буде незалежною, суверенною державою. Слава Україні", - наголошують бійці бригади.

Привітала Україну з Днем незалежності і 30-та окрема механізована бригада імені князя Костянтина Острозького.

"Слава Україні! Героям слава", - впевнено промовили вони.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: З Днем Незалежності, рідна! Гімн України

Нагадаємо, сьогодні, 24 серпня, День Незалежності України. це - 547-й день війни в Україні. Цього дня віряни вшановують пам'ять мученика Євпла. До Нового року залишилося 129 днів.

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