День Незалежності України: ТСН покаже, чим живуть українські міста, а "Сніданок з 1+1" облаштує студію у метро

Проєкти 1+1 у знаковий для України день покажуть особливі матеріали та проведуть прямі включення.

24 серпня, на 31-річчя Незалежності України та пів року від дати початку повномасштабного вторгнення росії на територію України, команди проєктів «Сніданку з 1+1» та ТСН готують спеціальні ефіри.

Команда ТСН проведе ефір у межах національного телемарафону «Єдині новини». Глядачі зможуть побачити спеціальні матеріали, підготовлені ведучими та журналістами ТСН, та прямі включення двічі за день - о 10:00 та о 16:00.

У випусках покажуть серію ексклюзивних матеріалів з українських міст, у яких минулого року побувала команда ТСН в межах туру, присвяченого 30-річчю Незалежності. Авторами матеріалів стануть ведучі ТСН. Вони покажуть, чим живе Чернігів, Житомир, Луцьк, Рівне, Харків, Чернівці, Суми, Одеса, Львів, Сєвєродонецьк та Маріуполь тепер, на шостому місяці героїчного спротиву російській окупації. В ефірі працюватимуть Алла Мазур, Наталія Мосейчук, Марічка Падалко, Соломія Вітвіцька, Святослав Гринчук та Наталія Островська. Окрім того, у випуску на глядачів чекають включення із передової та історії простих українців, чию долю змінила війна.

Випуск «Сніданку з 1+1» покажуть у прямому ефірі та телеканалі ТЕТ традиційно від 7:00. Четвірка незмінних ведучих «Сніданку з 1+1» Руслан Сенічкін, Людмила Барбір, Неля Шовкопляс та Єгор Гордєєв проведуть його разом, вмикаючись з двох локацій у центрі Києва: традиційно зі студії та з однієї зі станцій столичного метро. До них на включеннях у прямому ефірі доєднається Костянтин Грубич, а також журналісти ранкового проєкту.

Концепцією ефіру стане перегляд фотоальбому зі світлинами, які за шість місяців війни найбільше вразили українців та весь світ. Ведучі розкажуть про досягнення українців за півріччя відчайдушного спротиву російській агресії та покажуть історії героїв нашого часу.

Гостем особливого випуску «Сніданку з 1+1» стане український режисер Алан Бадоєв, який презентує новий тізер до документального фільму «Довга доба» - спільної роботи із телеканалом 1+1. В ефірі вперше наживо прозвучить саундтрек стрічки, який виконає його автор. Хто створив музичний супровід до нової документальної роботи про війну, глядачі зможуть дізнатись 24 серпня в ефірі «Сніданку з 1+1».

Творча команда ранкового шоу підготувала три музичні номери-кліпи за участі топових українських зірок ROXOLANA, KOZAK SYSTEM та інших. Також глядачі побачать чотири документальні історії про героїв сьогодення: випускницю Валерію, світлина якої у червоній сукні на руїнах власної харківської школи облетіла весь світ; 7-річну киянку, родина якої постраждала від ракетного удару по багатоповерхівці в центрі столиці; Дмитра Козацького з позивним «Орест», який став автором серії легендарних знімків захисників «Азовсталі»; та кішку Шафу з Бородянки, яка понад два місяці прожила у зруйнованій багатоповерхівці на 7-му поверсі без води, їжі та можливості вибратися.

Не пропустіть спецефір «Сніданку з 1+1» 24 серпня о 7:00 на телеканалі ТЕТ та на YouTube. Також переглянути проєкт можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ.