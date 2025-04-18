День незвичайних знахідок: прикордонники витягли порушника з олії (фото)

Прикордонники витягли порушника з олії / © Державна прикордонна служба України

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День незвичайних знахідок продовжується: прикордонники витягли порушника з олії.

Про це повідомила Державна прикордонна служба України у Facebook та оприлюднила фото.

«На кордоні з Молдовою прикордонники виявили дуже незвичний вантаж. У цистерні з рослинною олією, серед спеціально зроблених кріплень, на страхувальних ременях висів… чоловік! За домовленістю з водієм він занурився у відсік із олією по груди і подолав шлях від Вінниці до кордону», — йдеться у повідомленні пресслужби.

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Ідея вийшла креативною, але невдалою: тепер порушнику доведеться відповідати за спробу незаконного перетину кордону.

Чоловік занурився у відсік із олією по груди і подолав шлях від Вінниці до кордону / © Державна прикордонна служба України

Тепер порушнику доведеться відповідати за спробу незаконного перетину кордону / © Державна прикордонна служба України

Водія затримали для подальшого з’ясування обставин.

Нагадаємо, на Одещині затримали «ухилянта», переодягненого у жіноче вбрання та перуку.

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