- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 679
- Час на прочитання
- 1 хв
День незвичайних знахідок: прикордонники витягли порушника з олії (фото)
Чоловік висів на страхувальних ременях у цистерні з рослинною олією.
День незвичайних знахідок продовжується: прикордонники витягли порушника з олії.
Про це повідомила Державна прикордонна служба України у Facebook та оприлюднила фото.
«На кордоні з Молдовою прикордонники виявили дуже незвичний вантаж. У цистерні з рослинною олією, серед спеціально зроблених кріплень, на страхувальних ременях висів… чоловік! За домовленістю з водієм він занурився у відсік із олією по груди і подолав шлях від Вінниці до кордону», — йдеться у повідомленні пресслужби.
Ідея вийшла креативною, але невдалою: тепер порушнику доведеться відповідати за спробу незаконного перетину кордону.
Водія затримали для подальшого з’ясування обставин.
Нагадаємо, на Одещині затримали «ухилянта», переодягненого у жіноче вбрання та перуку.