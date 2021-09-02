День нотаріату: привітання, листівки, прикольні sms, історія свята

День нотаріату щорічно святкується 2 вересня.
Щорічно 2 вересня в Україні відзначають офіційне професійне свято - День нотаріату. Це прекрасний привід привітати всіх своїх близьких і знайомих нотаріусів з їхнім професійним святом.
Історія свята
День нотаріату було встановлено указом Президента Віктором Ющенком у лютому 2010 року. Ініціатором введення свята була Українська нотаріальна палата, яка нараховувала тоді близько 5 тисяч фахівців. Установа звернулася з проханням встановити свято ще 2007 року, втім через бюрократичну тягонину ініціативу довелося відкласти. Її підтримало за два роки Міністерство юстиції.
Привітання з Днем нотаріату - прикольні sms
В день нотаріуса вам
Зичу випити сто грам!
Геть прогнати всі турботи,
Та забути про роботу!
Документи всі відкласти,
До наступного денька,
Вам же треба відпочити,
Бо у вас праця важка!
Тож розслабитись бажаю
Сьогодні по повній,
Ну, а завтра до роботи
Щоб були готові!
***
Якщо треба купувати
Якусь нерухомість,
Договір скласти потрібно,
Ти прийдеш на поміч!
Правильно усе запишеш,
Печатку поставиш,
Та в інстанції другі
Людину направиш!
З Днем тебе нотаріата!
Побільше терпіння!
Нехай хвалять тебе люди
За твоє уміння!
***
Щиро я тебе вітаю
З днем нотаріату!
Не було щоб із колегами
У тебе розбрату!
Розігнати тобі зичу
Усіх конкурентів,
Та побільше у житті
Радісних моментів!
Щоб в кишені були гроші,
Та при тім – немалі,
Щоб люди лише хороші
У тебе бували!
Картинки і листівки для привітання
Привітання у прозі
Професія нотаріуса – це копітка і відповідальна праця. Щодня, від ваших правильних рішень і точно складених паперів не обходиться жодна законна угода. Я бажаю вам успіхів, професійного росту та плідної роботи.
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У цей золотий осінній день всі нотаріуси нашої країни відзначають своє професійне свято. Від всього серця і ми хочемо побажати Вам успіхів у кар’єрі, чесності в праці і щирих подяк від клієнтів. Нехай Ваша репутація буде бездоганна!
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У цей яскравий осінній день хочу привітати вас з Днем нотаріату! Це свято є ще одним важливим підтвердженням значимості тієї праці, яка під силу тільки вам. Нехай в цей день буде багато свіжих букетів квітів, теплих слів і щирих посмішок колег. Нехай подарунки будуть тільки бажаними, а побажання, звичайно, найкращими! Зі святом!
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