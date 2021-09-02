День нотаріату: привітання, листівки, прикольні sms, історія свята

День нотаріату щорічно святкується 2 вересня.

Щорічно 2 вересня в Україні відзначають офіційне професійне свято - День нотаріату. Це прекрасний привід привітати всіх своїх близьких і знайомих нотаріусів з їхнім професійним святом.

Історія свята

День нотаріату було встановлено указом Президента Віктором Ющенком у лютому 2010 року. Ініціатором введення свята була Українська нотаріальна палата, яка нараховувала тоді близько 5 тисяч фахівців. Установа звернулася з проханням встановити свято ще 2007 року, втім через бюрократичну тягонину ініціативу довелося відкласти. Її підтримало за два роки Міністерство юстиції.

Привітання з Днем нотаріату - прикольні sms

В день нотаріуса вам

Зичу випити сто грам!

Геть прогнати всі турботи,

Та забути про роботу!

Документи всі відкласти,

До наступного денька,

Вам же треба відпочити,

Бо у вас праця важка!

Тож розслабитись бажаю

Сьогодні по повній,

Ну, а завтра до роботи

Щоб були готові!

***

Якщо треба купувати

Якусь нерухомість,

Договір скласти потрібно,

Ти прийдеш на поміч!

Правильно усе запишеш,

Печатку поставиш,

Та в інстанції другі

Людину направиш!

З Днем тебе нотаріата!

Побільше терпіння!

Нехай хвалять тебе люди

За твоє уміння!

***

Щиро я тебе вітаю

З днем нотаріату!

Не було щоб із колегами

У тебе розбрату!

Розігнати тобі зичу

Усіх конкурентів,

Та побільше у житті

Радісних моментів!

Щоб в кишені були гроші,

Та при тім – немалі,

Щоб люди лише хороші

У тебе бували!

Картинки і листівки для привітання

Привітання з Днем Нотаріату

Привітання з Днем Нотаріату

Привітання з Днем Нотаріату

Привітання у прозі

Професія нотаріуса – це копітка і відповідальна праця. Щодня, від ваших правильних рішень і точно складених паперів не обходиться жодна законна угода. Я бажаю вам успіхів, професійного росту та плідної роботи.

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У цей золотий осінній день всі нотаріуси нашої країни відзначають своє професійне свято. Від всього серця і ми хочемо побажати Вам успіхів у кар’єрі, чесності в праці і щирих подяк від клієнтів. Нехай Ваша репутація буде бездоганна!

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У цей яскравий осінній день хочу привітати вас з Днем нотаріату! Це свято є ще одним важливим підтвердженням значимості тієї праці, яка під силу тільки вам. Нехай в цей день буде багато свіжих букетів квітів, теплих слів і щирих посмішок колег. Нехай подарунки будуть тільки бажаними, а побажання, звичайно, найкращими! Зі святом!

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