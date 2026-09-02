День нотаріату: привітання, листівки, прикольні sms, історія свята

День нотаріату 2026: привітання / © Pexels

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Робота нотаріуса часто залишається непомітною для широкого загалу, але саме від професійності цих фахівців залежить правильність оформлення документів, захист прав громадян і впевненість у важливих рішеннях.

У цей день близьким, друзям і колегам-нотаріусам можна побажати не лише професійних успіхів, а й простих людських радощів — міцного здоров’я, спокою, добробуту та вдячних клієнтів.

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Історія Дня нотаріату в Україні

Професія нотаріуса має багатовікову історію та бере свій початок ще з часів, коли суспільство почало потребувати людей, які могли б підтверджувати важливі домовленості, угоди та юридичні факти. Перші аналоги нотаріальної діяльності з’явилися ще у стародавніх цивілізаціях, де спеціальні посадовці займалися веденням записів і засвідченням документів.

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На українських землях розвиток нотаріату пов’язують із формуванням правової системи та появою потреби у професійному оформленні майнових, сімейних і господарських відносин. Важливу роль у цьому процесі відіграли традиції європейського права, адже нотаріат поступово став невід’ємною частиною системи захисту прав громадян.

Сучасний український нотаріат почав активно формуватися після проголошення незалежності України. Важливим етапом стало прийняття 1993 року Закону України «Про нотаріат», який визначив правові основи діяльності нотаріусів, їхні повноваження та принципи роботи.

Теплі привітання з Днем нотаріату своїми словами

Вітаю з Днем нотаріату! Бажаю, щоб у роботі завжди панували порядок, точність і впевненість у кожному рішенні. Нехай документи підписуються легко, клієнти будуть вдячними, а кожен день приносить задоволення від важливої справи, яку ви робите.

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Щиро вітаю з професійним святом! Нехай ваша мудрість, професійність і терпіння завжди допомагають знаходити правильні рішення. Бажаю успішних справ, поваги колег, фінансового добробуту та гармонії в особистому житті.

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З Днем нотаріату України! Нехай у вашому житті буде якомога більше приємних моментів і якомога менше складних ситуацій. Бажаю, щоб усі справи завершувалися успішно, а робота приносила не лише відповідальність, а й гордість за свою професію.

Оригінальні та жартівливі привітання для нотаріуса

Вітаю з Днем нотаріату! Бажаю, щоб у вашому житті все було завірено печаткою щастя, підписано договором успіху, а всі проблеми отримали офіційний статус «вирішено»!

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Нехай у робочому кабінеті завжди буде порядок, у папках — лише позитивні справи, у календарі — вільні хвилини для відпочинку, а в гаманці — стабільний фінансовий баланс!

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Зі святом! Бажаю, щоб клієнти приходили тільки з хорошими новинами, документи оформлялися з першого разу, а нерви залишалися міцнішими за найнадійніший нотаріальний архів!

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Нехай ваше життя буде без помилок у документах, без виправлень у планах і без зайвих «форс-мажорів». Бажаю, щоб кожен день був завірений печаткою радості!

Листівки до Дня нотаріату

Листівки до Дня нотаріату / © ТСН

Листівки до Дня нотаріату / © ТСН

Листівки до Дня нотаріату / © ТСН

Листівки до Дня нотаріату / © ТСН

Короткі привітання з Днем нотаріату для SMS або соцмереж

Вітаю з Днем нотаріату! Бажаю точних рішень, успішних справ і щасливих моментів щодня.

Нехай ваша праця завжди буде оцінена, клієнти поважають, а життя радує приємними подіями. З професійним святом!

З Днем нотаріату! Бажаю порядку в документах, спокою в душі та достатку в житті.

Нехай кожен ваш день буде підтверджений печаткою успіху, щастя та добробуту!

Привітання у віршах до Дня нотаріату

Нехай у справах буде лад,

І успіх поруч крокує,

Хай кожен день дарує свят,

А серце радість відчуває.

***

Нехай клієнти поважають,

Колеги цінять вашу працю,

Нехай удача завжди знає,

Як подарувати вам удачу.

***

Печатка хай приносить щастя,

А підпис — тільки добрі зміни,

Хай оминають вас негоди,

І радість буде щохвилини.

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