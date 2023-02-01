День обшуків в Україні: СБУ прийшла до Коломойського, Авакова, Столара і не тільки (фото і відео)

В Україні 1 лютого правоохоронці провели низку резонансних обшуків - навідалися до бізнесмена Ігоря Коломойського, екскерівника МВС Арсена Авакова та нардепа-забудовника Вадима Столара, а також до низки державних структур.

ТСН.ua зібрав подробиці про візити силовиків.

Коломойський

У Дніпрі співробітники Служби безпеки України та Бюро економічної безпеки прийшли з обшуками додому до бізнесмена Ігоря Коломойського.

Як повідомив голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, "сьогодні обшуки у Коломойського по "Укрнафті".

Служба безпеки України повідомила про викриття масштабної схеми "привласнення 40 млрд. гривень колишнім менеджментом ПАТ "Укрнафта" та ПАТ "Укртатнафта".

"Встановлено, що протиправні механізми були поєднані з ухиленням від сплати податків і легалізацією коштів, здобутих злочинним шляхом", - йдеться в повідомленні.

В СБУ заявили, що "за результатами слідчих дій топменеджменту ПАТ "Укртатнафта" оголошено про підозри у вчинені кримінальних правопорушень".

Сам Ігор Коломойський дії правоохоронних органів поки не коментує.

Обшуки в Коломойського / Фото з відкритих джерел

Обшуки в Коломойського / Фото з відкритих джерел

Аваков

Правоохоронці навідалися і до ексміністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Ексголова МВС повідомив, що обшуки стосувалися закупівлі французьких вертольотів для потреб міністерства - на одному з таких гелікоптерів у грудні розбився насмерть його наступник Денис Монастирський.

"Від першої особи: слідчі органи справді провели в мене обшук - у рамках відпрацювання однієї із робочих версій причин трагедії у Броварах. Слідство цікавили контракти із закупівлі МВС вертольотів Super Puma (Airbus Helicopters H225). Слідчі поводилися коректно, хоча доцільність проведення такої слідчої дії виглядає трохи тупувато, через шість років після укладання контракту", - зазначив він.

Аваков повідомив, що нічого "відповідного інтересам слідства" виявлено не було.

"Україно-французький контракт на постачання МВС Україні вертольотів Airbus укладено у рамках міжурядової угоди, ратифікованої Верховною Радою України 2018 року. Крім того, контракт проходив аудит французького уряду та казначейства. Ці гелікоптери врятували і ще врятують тисячі життів", - наголосив він.

Столар

Правоохоронці прийшли з обшуками до київського забудовника і народного депутата від забороненої в Україні партії ОПЗЖ Вадима Столара.

Народний депутат України Олексій Гончаренко повідомив, що обшук проводиться в рамках розслідування фінансування тероризму.

"Обшук проводить СБУ. Фінансування тероризму. Зараз і дізнаємось, а за що останні роки був банкет", - пише Гончарнеко.

Міноборони

СБУ викрила ексначальника департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міноборони на розтраті понад 100 млн грн державних коштів.

За матеріалами слідства, цей посадовець закупив для ЗСУ майже 3 тис. бронежилетів на понад 100 млн грн. Втім, за даними декількох незалежних експертиз, дані вироби не відповідають вимогам IV класу бронежилетів і не можуть належним чином захистити українських воїнів.

Посадовцю оголошено про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу.

Фото: Служба безпеки України

Крім того, СБУ проводить слідчі дії щодо інших посадовців у секторі безпеки й оборони, які можуть бути причетними до протиправної діяльності та шкодять держбезпеці.

За інформацією нардепа Олексія Гончаренка, йдеться про ексзаступника директора департаменту держзакупівель Міноборони Богдана Хмельницького, ексзаступника міністра оборони В'ячеслава Шаповалова і ексзаступника ДП "Промоборонекспорт" Володимира Терещенка - їм вже вручили підозри.

Податкова

Обшуки пройшли також у в.о. начальника Головного управління Державної податкової служби у м. Києві Оксани Датій. Працівники Державного бюро розслідувань викрили керівницю податкової служби Києва на багатомільйонних оборудках.

Оперативники ДБР досліджують спосіб життя в.о. голови столичної податкової, який не відповідає рівню її офіційних доходів: вона має 3 квартири в Києві загальною вартістю приблизно 1 млн доларів, будинок поблизу Києва вартістю приблизно 200 тис. доларів, дві автівки вартістю приблизно 150 тис. доларів.

Анонсовані чистки почалися?

Хвиля обшуків пройшла після нещодавної заяви президента Володимира Зеленського, який анонсував великі кадрові чистки у владі. За його словами, "тим у системі, хто не відповідає принциповим вимогам держави й суспільства, не варто засиджуватись у кріслах".

Голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, своєю чергою, пообіцяв "інформувати громадськість про анонсовані весняні посадки".

"Країна під час війни буде змінюватися. Якщо хтось не готовий до змін, то держава сама прийде і допоможе їм змінитися", - наголосив Арахамія.

Очільник СБУ Василь Малюк розповів, що низка масштабних оперативно-слідчих заходів направлені "на боротьбу із внутрішнім ворогом".

Він додав, йдеться про осіб, котрі своїми діями шкодять безпеці держави у різних сферах, а саме:

зрадники України і агенти російських спецслужб;

представники організованої злочинності;

посадовці-корупціонери.

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