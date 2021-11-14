День пам’яті святих Кузьми і Дем'яна 14 листопада: традиції та звичаї

Випаде сніг — на весняну повінь.

14 листопада віряни та церква вшановують пам'ять святих Кузьми та Дем'яна. З цим святом пов'язано чимало народних звичаїв та традицій

14 листопада: церковне свято

Кузьма і Дем'ян — римські лікарі-близнюки, християнські святі, мученики. Народилися в Аравії, у християнській родині. Вивчали мистецтво знахарства у портовому місті Егея, Кілікія.

Прославилися як милосердні й безкорисливі лікарі, що не брали грошей за свою роботу; через це отримали прізвисько "безсрібників".

Під час гонінь на християн в часи імператора Діоклетіана були арештовані за наказом префекта Лісія, який вимагав від братів зректися Ісуса Христа]. За переказом, попри постійні тортури, чудесним чином залишалися неушкодженими у воді, вогні, повітрі й на розп'ятті. Страчені через відрубання голови мечем;. Культ вшанування поширився після смерті й був пов'язаний із їхніми мощами, похованими в Кирі, Сирія. Імператор Юстиніан I збудував на честь святих мучеників церкву в Константинополі, яка стала популярним місцем паломництва хворих. Так само, римський папа Фелікс IV спорудив на честь святих лікарів церкву в Римі, мозаїки якої залишаються одними із найцінніших в місті. Патрони лікарів, аптекарів, фармацевтів, хірургів, зубних лікарів. В живописі та іконографії зображуються з ліками, медичними інструментами тощо.

Їх гроб прославився чудами і став місцем численних прощ. Люди вірили, що оскільки за життя вони лікували тіла і душі, то тим більше на небі можуть дістати для них багато ласк. Над їх гробом було споруджено базиліку. Їх культ поширився по цілій церкві.

В іконографії святий Кузьма зазвичай представляється з братом, святим Дем'яном, в багатих шатах, часто зі скриньками для коштовностей і пахощів, і зі знаряддями їх тортур і смерті (камінь або меч).

14 листопада: народні традиції та звичаї

У давні часи Кузьми-Дем'яна (14 листопада) особливо чекала молодь: у цей день робили складчину. Дівчата приносили курей, яких різали і та готували з них страви, а хлопці — солодощі для дівчат та напої. Це був своєрідний конкурс дівочої кулінарної майстерності.

У господарів були свої клопоти. Всі вирушали до саду та обкопували на зиму дерева. Господині сплітали у вінки вже добре просушену цибулю-сіянку та вішали на жередку в хаті. Там вона висіла до Явдохи (14 березня). Вважалося, якщо таку цибулю висадити грядку, то вона не буде стрілкуватися.

14 листопада: народні повір'я

Про погодні особливості цього дня та прогнози на майбутнє говорили так:

Якщо Кузьма-Дем'ян скує землю морозом — до весни вона вже не розмерзнеться

Випаде сніг — на весняну повінь.

Якщо розвезе дорогу (бездоріжжя) — не жди морозів до початку грудня.

Якщо вітер на Кузьми-Дем'яна, то буде дорога санна, тобто випаде сніг, по якому вже можна їздити. А також зима буде тверда і рана.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали про езотеричні лайфхаки листопада.

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