День піхоти України 2022 року: історія та приємні привітання

6 травня 2022 року в українських піхотинців важлива подія - День піхоти Збройних Сил України. Привітання та теплі слова - ось що здатне підняти бойових дух воїнів. А тому ТСН.ua підготував для вас добірку листівок.

День піхоти ЗСУ: дата та історія

Важливу дату встановив п'ятий президент України Петро Порошенко 19 квітня 2019 року. Метою цієї події є вшанування сміливості, мужності, героїзму та особливої сили українських воїнів, які входять до складу мотопіхотних, механізованих, гірсько-штурмових військових частин та підрозділів Сухопутних військ ЗСУ. Вони завжди стояли і будуть стояти за незалежність, свободу та територіальну цілісність України.

6 травня обрали зовсім не випадково. Цього дня 1648 року сталася битва під Жовтими Водами, в якій українські козаки здобули блискучу перемогу. Ця битва часто носить назву першої переможної під час Національно-визвольної боротьби під командуванням гетьмана Богдана Хмельницького. А ще саме 6 травня в церковному календарі вшановують пам'ять Юрія Змієборця, який вважається покровителем українського війська.

З Днем піхоти України: привітання і листівки

З днем піхоти України: привітання

З днем піхоти України: привітання

З днем піхоти України: привітання

З днем піхоти України: привітання