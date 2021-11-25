День подяки: як святкують в США та Україні, привітання у віршах, прозі, листівках

День подяки: як святкують в США та Україні, привітання у віршах, прозі, листівках

У США День подяки щорічно відзначають на державному рівні у четвертий четвер листопада.

Щорічно в США і Канаді 25 листопада відзначається велике державне свято - День подяки. Традиційно цей день заведено відзначати урочистими гуляннями, костюмованими парадами і святковими вечерями. Родини цього дня традицийно збираються за святковим столом для якого від року у рік готують запечену індичку.

Історія свята

День подяки — свято з тривалою історією, що відзначається у багатьох країнах світу і переважно пов'язане із закінченням сільськогосподарських робіт. Головна мета — подякувати Богові за врожай та допомогу у вирощенні врожаю та за усі досягнення нації упродовж року. Часто у таких святах присутні елементи древніх національних традицій. У країнах, де переважає протестантизм, День подяки часто пов'язується з біблійним святом Шавуот.

1789 року перший президент США Джордж Вашингтон проголосив День подяки національною подією і на прохання конгресу визначив дату — 26 листопада, четвер. Остаточно національним святом День подяки став 1863 року, коли президент Авраам Лінкольн встановив його в останній четвер листопада і оголосив національним святом і вихідним днем.

Традиції на День подяки

З Днем подяки пов'язана низка традицій, які американці свято зберігають та дотримуються. Усі члени сім'ї обов'язково мають сходити до церкви, а після служби зібратися за святковим столом. У святковому меню обов'язково присутня запечена індичка, журавлинний соус і яблучний сидр.

Напередодні Дня подяки розквітає благодійність: американці намагаються нагодувати та якось порадувати своїх ближніх, яким не пощастило у житті. Навіть на станціях метро встановлюються спеціальні столи, на які всі бажаючі можуть класти свої пожертвування, в тому числі продукти.

День подяки в Україні

В Україні День подяки відзначається 20 вересня, втім воно не пов'язано з американським святом. В Україні це свято приурочено до закінчення сільськогосподарських робіт у полі, яке якраз припадає на середину вересня. У давнину українці відзначали свято жнив Обжинки, яке проводилося з нагоди закінчення збирання хлібів.

У вересні 2017 року в рамках вшанування 500-річного ювілею Реформації, з ініціативи української євангельської церкви було вирішено відновити свято Подяки. Тоді у Києві на Хрещатику провели урочисті та розважальні заходи, присвячені цьому дню, в яких взяли участь майже півмільйона українців. Востаннє така кількість громадян збиралася у центрі Києва тільки під час Євромайдану.

Від того часу День Подяки став державним святом і щорічно відзначається у третю неділю вересня. 2021 року день святкування припав на 19 вересня.

Привітання до Дня подяки у картинках

З Днем подяки

Привітання з Днем подяки

Привітання з Днем подяки

З Днем подяки

Привітання до Дня подяки у віршах та прозі

З Днем подяки,

Добра Вам, везіння,

Щастя, розуміння,

Щоб не було безсилля,

А тільки лише прагнення,

Добрих справ усяких!

З Днем подяки!

***

Сьогодні День подяки!

Відкладемо всі справи свої

І проведемо його в прекрасному настрої

У колі родини при святковім столі.

Згадаємо всі щасливі миті,

Що довелось за рік пережити.

***

Влізли всі в дискусію,

Всяк на свій манер –

Про індички смаку і

Про "Мейфлауер"…

Припинимо ж дебати,

Запанує хай спокій:

З Днем подяки!

Свято-то яке!

***

Вітаю з Днем подяки. Нехай цей день подарує безліч приємних моментів і рідних посмішок, сімейного затишку, щастя і добра, дружніх зустрічей, веселощів і радості. Нехай всі будуть вдячні за те, що мають, нехай це цінується і бережеться.

***

Бажаю в день подяки, щоб удома було завжди затишно і стіл був сповнений частування. Благополуччя в сім'ї, терпимості та доброзичливості до людей. Нехай зроблене добро повертається до вас десять разів!

***

З Днем подяки! Нехай кожна мить життя буде гідна подяки! Бажаю теплих вечорів та затишних сімейних свят, взаєморозуміння та безумовного прийняття від усіх коханих та рідних людей! Нехай за святковим столом буде багато веселощів та радості!

***

Вітаю тебе та твою родину з Днем подяки! Нехай у твоєму домі завжди пануватимуть мир, гармонія, фінансове благополуччя та достаток у всьому! Бажаю, щоб Господь посилав тобі промені добра та своє благословення! Цінуй кожну прожиту мить і дякуй за неї Богові!

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