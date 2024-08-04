День Повітряних сил в Україні: Зеленський повідомив, скільки бойових вильотів здійснили українські пілоти

Президент також заявив, що Україна тепер володіє ефективними і сучасними дійсно ефективними системами ППО.

Від початку війни пілоти Повітряних сил України здійснили вже 22 тисячі бойових вильотів.

Про це йдеться у заяві Зеленського до Дня Повітряних сил в Україні 4 серпня.

"Україна тепер володіє й сучасними, дійсно ефективними системами ППО. Таких систем ППО ще недостатньо для того щоб закрити від російских ракет та дронів наше небо. Але Український повітряний щит вже один з найсильніших у Європі", - сказав президент.

Також Зеленський повідомив, що за майже два з половиною роки цієї війни наші Повітряні сили здійснили вже двадцять дві тисячі бойових вильотів. І ми збільшуємо силу нашої авіації.

"Ми збільшуємо силу нашої авіації", - додав Зеленський.

Він також висловив вдячність всім інженерам, технічним працівникам, а також кожному воїну нашої ППО, зенітникам і всім, хто тренує українських воїнів

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський у своєму привітанні з нагоди Дня Повітряних сил також показав перші західні винищувачі F-16. Літаки вже в Україні.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: F-16 ВЖЕ В УКРАЇНІ! Зеленський офіційно заявив про початок роботи винищувачів в українському небі!

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