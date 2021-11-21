День працівників сільського господарства: найкращі привітання у віршах, прозі, картинках, історія свята

Цього року працівники сільського господарства України святкують своє професійне свято 21 листопада.

День працівників сільського господарства щорічно відзначається в Україні у третю неділю листопада. 2021 року цей день припадає на 21 листопада.

Історія свята

День працівників сільського господарство було встановлено згідно з Указом Президента №428/93 від 7 жовтня 1993 року. Це професійне свято працівників сільського господарства, підприємств із переробки сільськогосподарської сировини, харчової промисловості, заготівельних та обслуговуючих підприємств та організацій агропромислового комплексу.

Цього дня працівників сільського господарства України не лише вітають з їхнім професійним святом, а й нагороджують різними подарунками та нагородами тих, хто найбільше відзначився. Цей день чудова нагода привітати близьких і друзів, залучених до цієї важливої галузі.

Привітання з Днем працівників сільського господарства у віршах

Господарі землі, вітаєм з святом!

Роботи на землі у вас багато:

Садити, сіяти, полоти та збирати,

Не можна ні секунди змарнувати.



Бажаєм вам високих урожаїв,

Природа вам нехай допомогає.

Ідуть дощі рясні, коли потрібно.

І кожен рік для вас хай буде хлібним!

***

Колоситься стигле жито в полі,

Дозрівають яблука в садах,

Скільки є терпіння і любові

В ваших вмілих лігідних руках,



Що дбайливо землю обробляють

Та збирають добрий урожай.

Ми сьогодні щиро вас вітаєм,

Вам сьогодні купа привітань!



Щоб було міцним, як сталь, здоров’я,

Добрий хист, терпіння, мир і лад,

З Днем сільського господарства, любі!

Для країни ви — цінніший клад!

***

З Днем сільського господарства

Щиро вас вітаєм,

Щастя, радості, натхнення

В праці вам бажаєм!

Будьте здорові на довгі літа,

Оточує вас хай людська доброта!

***

З Днем сільського господарства

Від душі усіх вітаємо!

Гарних успіхів в усьому

Та врожаїв вам бажаємо!



Хай щастить в щоденній праці,

Та в сім’ї добро панує.

Злагода, здоров’я, щастя

У житті завжди існує!

***

День сільського господарства —

День святковий, день важливий.

Всіх сьогодні поздоровляєм,

Хто працює на цій ниві!



Для держави найважніше

Господарство вдале всюди.

То ж нехай будуть щасливі

Всі причетні к сфері люди!



Успіхів та благ багато,

Процвітання та любові.

Хай Господь допомагає

Досягати щастя в долі!

Картинки і листівки до Дня працівників сільського господарства України

День працівників сільскього господарства України

Привітання з Днем працівників сільскього господарства України

Привітання з Днем працівників сільскього господарства України

Привітання з Днем працівників сільскього господарства України

Привітання з Днем працівників сільського господарства у прозі

Щиро вітаю з Днем працівників сільського господарства. Бажаю впевнено тримати курс на успіх, процвітання. Бажаю без ліні та зневіри крокувати до високих результатів. Бажаю не боятися труднощів та плідної праці. Бажаю кожного разу досягати мети та насолоджуватися щедрими врожаями своїх ідей, своєї роботи. А ще хочу побажати миру, добробуту та міцного здоров’я!

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Щиро вітаю з днем робітників сільського господарства в Україні! Це свято гідних, сильних та прекрасних людей, які трудяться на благо нашої рідної країни. Дозвольте висловити вам подяку за працю та відданість, із повагою бажаю вам сил, наснаги та справжнього щастя. Зі святом!

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Вітаю з Днем працівників сільського господарства України. Бажаю щедрих врожаїв та щедрих подарунків долі. Бажаю кмітливості для праці та розуму для раціональних ідей. Бажаю миру та благополуччя для тебе та твоїх близьких. Бажаю здоров’я на кожен день та бадьорості на кожен ранок. Бажаю плідної роботи та завжди щасливого життя!

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Сьогодні чудове свято — День робітника сільського господарства України! Хочу привітати вас із цим святом. Нехай врожаї будуть багаті, а засіви — добрі, нехай кожен праця приносить радість та чудові плоди, нехай кожен день буде сонячним та добрим! Успіхів на роботі, та добробуту в родині!

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З Днем працівників сільського господарства! Нехай все росте та родить, радує високими урожаями та гарним попитом. Нехай дощик іде, коли потрібно, а сонечко світить лише за вашою вказівкою. Бажаю вам бути магами та чародіями не тільки у полі, а й у своєму у житті!

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