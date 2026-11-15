День працівників сільського господарства: найкращі привітання у віршах, прозі, картинках, історія свята

День працівників сільського господарства: привітання у віршах, прозі, картинках, історія свята / © Associated Press

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День працівників сільського господарства щорічно святкується в Україні у третю неділю листопада. 2026 року цей день припадає на 15 листопада.

Історія свята

День працівників сільського господарство було встановлено згідно з Указом Президента №428/93 від 7 жовтня 1993 року. Це професійне свято працівників сільського господарства, підприємств із переробки сільськогосподарської сировини, харчової промисловості, заготівельних та обслуговуючих підприємств та організацій агропромислового комплексу.

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Цього дня працівників сільського господарства України не лише вітають з їхнім професійним святом, а й нагороджують різними подарунками та нагородами тих, хто найбільше відзначився. Цей день чудова нагода привітати близьких і друзів, залучених до цієї важливої галузі.

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Привітання з Днем працівників сільського господарства у віршах та прозі

Вітаємо з Днем працівників сільського господарства! Бажаємо щедрих урожаїв, родючої землі, сприятливої погоди та гідної винагороди за вашу працю. Нехай кожен день приносить добрі результати, у господарстві панують достаток і добробут, а вдома завжди чекають любов, затишок і підтримка рідних. Міцного здоров’я, миру та впевненості в завтрашньому дні!

День працівників сільскього господарства України

Зі святом щиро вас вітаєм,

Добра і радості бажаєм!

Хай колоситься щедре жито,

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Щоб було радісно вам жити.

Хай сонце світить у полях,

Хай буде успіх у руках,

Здоров’я, миру і достатку,

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Щоб все в житті було в порядку!

***

З професійним святом! Нехай кожен сезон буде врожайним, кожна справа — успішною, а кожен день приносить добрі новини. Бажаю міцного здоров’я, достатку, невичерпної енергії та щедрих плодів вашої нелегкої праці. Хай у домі панують мир і злагода, а в серці живе віра в краще майбутнє!

Привітання з Днем працівників сільскього господарства України

Ви сієте зерно у землю,

Щоб хліб лежав на кожнім столі,

І працею своєю щоденно

Добро примножуєте на землі.

Хай ниви родять щедро й рясно,

Хай кожен день минає вчасно,

Хай праця радість вам несе,

А доля щастя додає в усе!

***

Вітаю з Днем працівників сільського господарства! Бажаю, щоб праця на землі приносила не лише добрі врожаї, а й задоволення, гордість та достаток. Нехай вистачає сил на всі задуми, погода сприяє роботі, а доля дарує щасливі можливості. Бажаю міцного здоров’я, родинного тепла, щирих людей поруч і мирного неба над рідною землею!

Привітання з Днем працівників сільскього господарства України

Хай щедро родить рідна нива,

Життя складається щасливо,

Хай буде вдосталь і тепла,

І хліба, й миру, і добра.

Хай обминають вас тривоги,

Щасливими стають дороги,

Здоров’я, радості, наснаги,

Від рідних — шани і поваги!

***

З Днем працівників сільського господарства! Нехай земля щедро віддячує за вкладені сили, кожна посівна завершується добрим урожаєм, а всі турботи приносять бажані результати. Бажаємо фінансового достатку, справної техніки, сприятливих умов для роботи та впевненості у власних силах. Нехай у ваших родинах завжди буде хліб на столі, тепло в оселі й багато приводів для радості!

Привітання з Днем працівників сільскього господарства України

З Днем працівників сільського господарства!

Хай буде в полі вдосталь урожаю,

Хай кожен день добро примножує,

А доля щастям щедро нагороджує!

Хай вистачає сил і снаги,

Хай оминають всі тривоги,

Хай мир і злагода живуть,

А успіхи щодня ростуть!

***

Щиро вітаємо з Днем працівників сільського господарства! Ваша щоденна праця забезпечує продовольчу безпеку країни та є важливою складовою її розвитку. Дякуємо за професіоналізм, витримку й відданість справі. Бажаємо стабільності, успішної реалізації всіх планів, високих врожаїв, надійних партнерів і нових професійних досягнень. Нехай ваша праця завжди буде шанованою та належно оціненою!

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