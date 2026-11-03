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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
11k
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2 хв

День ракетних військ і артилерії України: привітання у прозі, листівках, історія свята

Привітання службовцям ракетних військ та артилерії ЗСУ у листівках та прозі.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
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День ракетних військ і артилерії України: привітання у прозі, листівках, історія свята

День ракетних військ і артилерії України: привітання у прозі, листівках, історія свята / © Операція об'єднаних сил / Facebook

День ракетних військ і артилерії України

День ракетних військ і артилерії — це державне свято України, що святкують щорічно 3 листопада на честь українських ракетних військ та артилерії.

Історія свята

Передумовою для встановлення пам’ятного дня стали події Другої світової війни, а саме — початок операції із визволення Києва. Свято було встановено указом Президента 1997 року. Святкування Дня ракетних військ і артилерії відзначає значний внесок артилеристів у звільненні України.

Картинки і листівки для привітання

Привітання з Днем ракетних військ та артилерії

Привітання з Днем ракетних військ та артилерії

Привітання з Днем ракетних військ та артилерії

Привітання з Днем ракетних військ та артилерії

Привітання з Днем ракетних військ і артилерії

Вітаю з Днем ракетних військ і артилерії України! Бажаю міцного здоров’я, витримки, сили духу та впевненості у власних силах. Нехай кожне бойове завдання завершується успішно, побратими завжди підтримують, а доля оберігає від небезпеки. Бажаю якнайшвидшої перемоги, мирного неба та щасливого повернення до рідних!

***

З Днем ракетних військ вітаю,

Сили й мужності бажаю!

Хай здоров’я не підводить,

Доля від біди відводить.

Хай побратими не зрадять,

Рідні добрим словом радують.

Хай настане мирний час,

І щаслива доля жде на вас!

***

З Днем ракетних військ і артилерії! Дякую за мужність, професіоналізм і відданість Україні. Ваша служба потребує точності, витримки та рішучості, а ваша робота має велике значення для захисту нашої держави. Бажаю надійних побратимів, успішного виконання всіх завдань, міцного здоров’я та Божого захисту. Нехай Україна переможе, а кожен захисник повернеться додому живим і здоровим!

***

Артилеристам — шана і повага,

Хай береже від небезпек відвага.

Хай кожне завдання успішно минає,

А доля від лиха завжди захищає.

Бажаю здоров’я, наснаги і сили,

Щоб рідні з любов’ю додому вас ждали.

Хай мир запанує на нашій землі,

А дні перемоги настануть усім!

***

Щиро вітаю з Днем ракетних військ і артилерії України! Бажаю сили, мужності, незламності та удачі в кожній справі. Нехай бойовий досвід допомагає долати труднощі, поруч завжди будуть надійні побратими, а вдома чекають любов і підтримка рідних. Перемоги Україні, миру та безпечного повернення додому!

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