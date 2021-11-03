День ракетних військ і артилерії України: привітання у прозі, листівках, історія свята

Привітання службовцям інженерних військ ЗСУ у листівках та прозі.

День ракетних військ і артилерії України

День ракетних військ і артилерії - це державне свято України, що відзначається щорічно 3 листопада на честь українських ракетних військ та артилерії.

Історія свята

Цей день був встановлений ще за часів СРСР 1964 року. Дата свята присвячена початку операції зі звільнення Києва 1943 року. В Україні, яка не була правонаступником СРСР щодо зазначеного свята, "День ракетних військ і артилерії" офіційно не відзначався від 1991 року і був окремо встановений указом Президента 1997 року. Святкування Дня ракетних військ і артилерії відзначає значний внесок радянських артилеристів у звільнення України у роки Німецько-радянської війни та важливу роль сучасних українських ракетних військ та артилерії у справі захисту української держави.

Картинки і листівки для привітання

Привітання з Днем ракетних військ і артилерії

3 листопада Збройні Сили України відзначають професійне свято одного з наймогутніших родів Сухопутних військ – День ракетних військ і артилерії. У роки Великої Вітчизняної війни роль артилерії стала вирішальною. Масове її застосування дало можливість у боях та військових операціях здобути вогневу перевагу над ворогом, забезпечити поразку його головних угруповань та досягти кінцевої мети операції. Славні традиції батьків та дідів продовжує нове покоління захисників Вітчизни. Ракетні війська та артилерія й надалі відіграють провідну роль, як одна з основних складових частин Сухопутних військ Збройних Сил України. Сердечно вітаємо військовослужбовців, ветеранів та їх родини зі святом, бажаємо всім міцного здоров’я, злагоди, оптимізму, наснаги та нових звершень для процвітання нашої Батьківщини.

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Ракетні війська і артилерія відіграють провідну роль, як одна з основних складових частин Збройних Сил України. Своїм професіоналізмом, відданістю військовій справі та присязі ракетники й артилеристи примножують славетні національно-історичні традиції та зміцнюють обороноздатність України. У цей чудовий святковий день вітаємо військовослужбовців, ветеранів, працівників ракетних військ і артилерії, їх родини зі святом.

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З професійним святом воїнів ракетних військ і артилерії України! Вас недарма називають "богами війни", адже на вашу вогневу підтримку чекають у найскладніших бойових ситуаціях. Міцного здоров’я, злагоди, оптимізму, наснаги та нових звершень для процвітання нашої Батьківщини.

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Артилерія – сильна і потужна зброя, але в ваших руках, дорогі наші захисники, вона безпечна. У ракетних військах служать найсміливіші, витривалі чоловіки. Хай щастя і удача завжди супроводжують вас. Будьте патріотами нашої країни, оптимістично вірте в її світле майбутнє, і знайте, багато що залежить від вас, щоб був мир на нашій землі. Щоб звучав веселий сміх, і підростали в мирі діти. Міцного вам здоров'я, везіння у всьому.

День інженерних військ України

День інженерних військ — це свято України, яке також відзначається щорічно 3 листопада.

Історія свята

Свято встановлено в Україні президентським указом "…ураховуючи заслуги інженерних військ у зміцненні обороноздатності держави…" 1999 року. Розмінування і розвідка позицій, будівництво укріплень і мостів, створення переправ і неприступних ліній оборони – все це завдання інженерів ЗСУ.

Картинки і листівки для привітання

Привітання з Днем інженерних військ

Сьогодні, в День інженерних військ, ми славимо особливих військових, їхню мужність і кмітливість, які вже не раз послужили Україні у вирішальний момент! Сьогодні я хочу побажати всім чинам в інженерних військах всього найкращого, а одному особливому хлопцю, талановитому і доброму - великого кохання і швидкого повернення додому, адже інженер, він і в мирному житті знадобиться!

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Ти служиш у військах особливого роду, поєднуючи геніальний розум і відвагу, а також, звичайно ж, добру вдачу з якою завжди на хорошому рахунку у товаришів по службі і начальства! Вітаю з Днем інженерних військ! Нехай твої концепції завжди будуть до місця!

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Кожен, хто хоч раз відчув страх, знає, що це таке. Кожен, хто служить в інженерних військах, готується перемогти страх - бо що таке служба, як не перемога над страхом? Бажаю стільки любові, дружби і поваги, щоб страх ніколи не виникало в серці чоловіків самої мужньої частини українських Збройних сил.

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Ти служиш у військах особливого роду, поєднуючи геніальний розум і відвагу, а також, звичайно ж, добру вдачу з яким завжди на хорошому рахунку у товаришів по службі і начальства! Вітаю з Днем інженерних військ! Нехай твої концепції завжди будуть до місця!

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