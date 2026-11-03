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День ракетних військ і артилерії України: привітання у прозі, листівках, історія свята
Привітання службовцям ракетних військ та артилерії ЗСУ у листівках та прозі.
День ракетних військ і артилерії України
День ракетних військ і артилерії — це державне свято України, що святкують щорічно 3 листопада на честь українських ракетних військ та артилерії.
Історія свята
Передумовою для встановлення пам’ятного дня стали події Другої світової війни, а саме — початок операції із визволення Києва. Свято було встановено указом Президента 1997 року. Святкування Дня ракетних військ і артилерії відзначає значний внесок артилеристів у звільненні України.
Картинки і листівки для привітання
Привітання з Днем ракетних військ і артилерії
Вітаю з Днем ракетних військ і артилерії України! Бажаю міцного здоров’я, витримки, сили духу та впевненості у власних силах. Нехай кожне бойове завдання завершується успішно, побратими завжди підтримують, а доля оберігає від небезпеки. Бажаю якнайшвидшої перемоги, мирного неба та щасливого повернення до рідних!
***
З Днем ракетних військ вітаю,
Сили й мужності бажаю!
Хай здоров’я не підводить,
Доля від біди відводить.
Хай побратими не зрадять,
Рідні добрим словом радують.
Хай настане мирний час,
І щаслива доля жде на вас!
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З Днем ракетних військ і артилерії! Дякую за мужність, професіоналізм і відданість Україні. Ваша служба потребує точності, витримки та рішучості, а ваша робота має велике значення для захисту нашої держави. Бажаю надійних побратимів, успішного виконання всіх завдань, міцного здоров’я та Божого захисту. Нехай Україна переможе, а кожен захисник повернеться додому живим і здоровим!
***
Артилеристам — шана і повага,
Хай береже від небезпек відвага.
Хай кожне завдання успішно минає,
А доля від лиха завжди захищає.
Бажаю здоров’я, наснаги і сили,
Щоб рідні з любов’ю додому вас ждали.
Хай мир запанує на нашій землі,
А дні перемоги настануть усім!
***
Щиро вітаю з Днем ракетних військ і артилерії України! Бажаю сили, мужності, незламності та удачі в кожній справі. Нехай бойовий досвід допомагає долати труднощі, поруч завжди будуть надійні побратими, а вдома чекають любов і підтримка рідних. Перемоги Україні, миру та безпечного повернення додому!