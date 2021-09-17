День рятівника України: найкращі привітання, листівки, прикольні sms, історія свята

Цього дня офіційно вітають рятувальників за їхню віддану працю.

День рятівника - це офіційне свято, яке в Україні щорічно відзначається 17 вересня. Свято було встановлене 12 вересня 2008 року указом Президента України на підтримку ініціативи громадськості та Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи.

День рятівника відзначають працівники:

аварійно-рятувальних служб,

пожежної охорони,

інших спеціальних формувань, а також громадяни, які внесли свій внесок у справу ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, захисту життя і здоров'я людей.

Цього дня заведено вітати працівників аварійно-рятувальних служб, пожежної охорони та інших спеціальних формувань. Водночас, для працівників пожежної охорони є ще одне окреме свято, яке вони відзначають 17 квітня.

Вітання з Днем рятівника / УНІАН

Привітання з Днем рятівника у віршах

Ви - пожежна охорона,

І скажу вам без обману:

Краще хлопців не знайдеш,

Хоч всю землю обійдеш.

Ви хоробрі і ви сильні,

Своїй справі завжди вірні,

Знаєм точно, що без вас,

Все згоріло би за раз.

Ми хочемо вам побажати,

Щоб ви могли довше спати,

Щоб рідше по тривозі

Піднімалися на ноги.

***

Пожежна охорона!

Вітаєіо ми Вас!

Від пожежі Ви надійно

Захищаєте всіх нас!

Люди сильні Ви і мужні,

І завжди в біді Ви дружні.

Знаєте Ви що робить,

І у кого що горить.

Шансів у вогню немає,

Якщо пожежника хтось викликає.

І що робили ми б без Вас,

Робота Ваша – вищий клас.

***

Ви - пожежна охорона,

І скажу вам без обману:

Краще хлопців не знайдеш,

Хоч всю землю обійдеш.



Ви хоробрі і ви сильні,

Справі своєму вірні,

Знаємо точно, що без вас,

Все згоріло б за раз.

Картинки і листівки для привітання

Привітання з Днем рятівника

Привітання з Днем рятівника

Привітання з Днем рятівника

Привітання з Днем рятівника

Привітання з Днем рятівника у прозі

Щиро вітаю усіх рятувальників, працівників цивільного захисту та пожежної охорони з професійним святом - Днем рятувальника! Відзначення вашого професійного свята є державним визнанням неоціненного внеску людей цих мужніх професій - людей сильних духом, котрі з честю забезпечують надійний захист національного багатства, життя людей від вогню та стихії. Цілодобово підтримують постійну бойову готовність до боротьби з незваним лихом і завжди готові якнайшвидше допомогти тим, хто найбільше потребує невідкладної допомоги. Дозвольте побажати усім вам міцного здоров'я, всіляких гараздів та побільше життєвих благ і якомога менше тривожних викликів. Нехай мир і злагода панують у ваших домівках, а Господь Бог оберігає вас від усіх негараздів.

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Вітаю усіх рятувальників та працівників цивільного захисту з професійним святом! Бажаю всіляких гараздів, здоров'я міцного та побільше життєвих благ. Нехай у наш нелегкий час Вас завжди супроводжує прагнення допомогти тим, хто найбільше потребує вашої допомоги.

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Рятівники, ви завжди допомагаєте нам в надзвичайних ситуаціях. Ви – наша опора та підтримка. Нехай ваша робота високо цінується та гарно оплачується. З вашим святом!

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З Днем рятувальників! Ви постійно ризикуєте собою та визволяєте інших з біди. Для вас немає нічого неможливого. Дякую вам за вашу працю, бажаю наснаги, благополуччя та щирого кохання.

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