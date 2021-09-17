День рятівника України: найкращі привітання, листівки, прикольні sms, історія свята

Цього дня офіційно вітають рятувальників за їхню віддану працю.
День рятівника - це офіційне свято, яке в Україні щорічно відзначається 17 вересня. Свято було встановлене 12 вересня 2008 року указом Президента України на підтримку ініціативи громадськості та Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи.
День рятівника відзначають працівники:
- аварійно-рятувальних служб,
- пожежної охорони,
- інших спеціальних формувань, а також громадяни, які внесли свій внесок у справу ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, захисту життя і здоров'я людей.
Цього дня заведено вітати працівників аварійно-рятувальних служб, пожежної охорони та інших спеціальних формувань. Водночас, для працівників пожежної охорони є ще одне окреме свято, яке вони відзначають 17 квітня.
Привітання з Днем рятівника у віршах
Ви - пожежна охорона,
І скажу вам без обману:
Краще хлопців не знайдеш,
Хоч всю землю обійдеш.
Ви хоробрі і ви сильні,
Своїй справі завжди вірні,
Знаєм точно, що без вас,
Все згоріло би за раз.
Ми хочемо вам побажати,
Щоб ви могли довше спати,
Щоб рідше по тривозі
Піднімалися на ноги.
***
Пожежна охорона!
Вітаєіо ми Вас!
Від пожежі Ви надійно
Захищаєте всіх нас!
Люди сильні Ви і мужні,
І завжди в біді Ви дружні.
Знаєте Ви що робить,
І у кого що горить.
Шансів у вогню немає,
Якщо пожежника хтось викликає.
І що робили ми б без Вас,
Робота Ваша – вищий клас.
***
Ви - пожежна охорона,
І скажу вам без обману:
Краще хлопців не знайдеш,
Хоч всю землю обійдеш.
Ви хоробрі і ви сильні,
Справі своєму вірні,
Знаємо точно, що без вас,
Все згоріло б за раз.
Картинки і листівки для привітання
Привітання з Днем рятівника у прозі
Щиро вітаю усіх рятувальників, працівників цивільного захисту та пожежної охорони з професійним святом - Днем рятувальника! Відзначення вашого професійного свята є державним визнанням неоціненного внеску людей цих мужніх професій - людей сильних духом, котрі з честю забезпечують надійний захист національного багатства, життя людей від вогню та стихії. Цілодобово підтримують постійну бойову готовність до боротьби з незваним лихом і завжди готові якнайшвидше допомогти тим, хто найбільше потребує невідкладної допомоги. Дозвольте побажати усім вам міцного здоров'я, всіляких гараздів та побільше життєвих благ і якомога менше тривожних викликів. Нехай мир і злагода панують у ваших домівках, а Господь Бог оберігає вас від усіх негараздів.
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Вітаю усіх рятувальників та працівників цивільного захисту з професійним святом! Бажаю всіляких гараздів, здоров'я міцного та побільше життєвих благ. Нехай у наш нелегкий час Вас завжди супроводжує прагнення допомогти тим, хто найбільше потребує вашої допомоги.
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Рятівники, ви завжди допомагаєте нам в надзвичайних ситуаціях. Ви – наша опора та підтримка. Нехай ваша робота високо цінується та гарно оплачується. З вашим святом!
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З Днем рятувальників! Ви постійно ризикуєте собою та визволяєте інших з біди. Для вас немає нічого неможливого. Дякую вам за вашу працю, бажаю наснаги, благополуччя та щирого кохання.
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