День Соборності України: привітання у віршах і листівках, історія свята, традиції

День Соборності України – це свято, що покликане нагадати про єдність і незалежність українського народу.

День Соборності України – це свято, яке щорічно святкують 22 січня від 1999 року.

Історія свята

Цим святом відзначають проголошення Акту Злуки Української Народної Республіки й Західноукраїнської Народної Республіки, що відбулося 1919 року. Також цього дня згадують підписання Четвертого Універсалу Центральної Ради. Це сталося роком раніше – 22 січня 1918 року. Цим документом проголошувалася повна незалежність УНР. Оскільки це свято пов’язане з процесом об’єднання українських земель, заходи, що проводяться 22 січня, покликані привернути увагу саме до незалежності та єдності нашої держави.

Наймасштабнійший з подібних заходів відбувся 1990 року, коли українці вишикувалися "живим ланцюгом" від Києва до Львова та Івано-Франківська. За різними оцінками, участь у цій акції взяли до трьох мільйонів людей.

Безспосередньо свято було встановлено за президентства Леоніда Кучми 1999 року. Деякий час, від 30 грудня 2011 року, указом на той час президента України Віктора Януковича День Соборності на офіційному рівні було скасовано і натомість встановлено "День Соборності та Свободи України". Проте 13 листопада 2014 року Президент Петро Порошенко відновив свято новим указом.

Привітання з Днем Соборності у віршах

Я співаю про тебе, прекрасна країно,

Де хлібами духмяними вкриті поля,

І про шлях твій до волі, моя Україно,

Незалежна та славна слов'янська земля!

***

Не треба нам сварок, незгоди, ганьби!

З’єднали країну ми навіки.

Не зможе ніщо наш союз розірвати.

Соборна країна! Ви чуєте?! Ні?!

Одна Україна! Єдиная мати!

І краще країни нам не знайти!

***

Велична і свята, моя ти Україно,

Лише тобі карать нас і судить

Нам берегти тебе, Соборну і єдину

І нам твою історію творить!

***

День соборності відзначить

Український весь народ,

Кожен українець щастя

У це свято нехай знайде,

Згадаймо ми сьогодні разом

Про єдність всієї країни,

Світ панує нехай в Україні,

І не буде нехай війни!

***

З днем соборності привітаю кожного,

І побажаю українцям успіху крилатого.

Країні завжди йти вперед і розвиватися,

І чвари не впускати до рідної хати!

***

З Днем Соборності, держава,

Будь багата, щира, жвава.

Хай народ тебе цінує,

Зберігає та шанує!

З величезним святом, люди,

Хай країна добра буде.

Мир панує та завзяття,

Хай цвіте країна, браття!

Привітання у картинках і листівках

Привітання з Днем Соборності України

Привітання з Днем Соборності України 2022

Привітання з Днем Соборності України 2022

Привітання з Днем Соборності України 2022

Привітання з Днем Соборності України 2022

Привітання з Днем Соборності України 2022

Привітання з Днем Соборності України у прозі

Вітаю з Днем Соборності України і щиро бажаю завжди любити свою країну, пишатися своєю історією та своїм народом. Нехай Україна буде гордим птахом у зграї світових країн, нехай щодня дарує українцям свободу думки, відчуття щастя, мир та світлу надію.

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Вітаю з Днем Соборності України та побажати від душі хочу єдиного духу народу, великої сили та могутності, міцної дружби та братньої допомоги, взаємоповаги та розуміння, вірних цілей та високих прагнень, одного чистого та мирного неба на всіх.

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22 січня ми святкуємо День Соборності України – день, що символізує єдність земель України. Усім жителям країни надсилаємо свої привітання та побажання кожному з нас зберігати силу духу, бадьорість та оптимізм. Нехай у кожній сім'ї панує мир і спокій, любов та порозуміння. Ми віримо у наше світле майбутнє і сприятимемо розвитку та процвітанню улюбленої країни.

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Щиро вітаємо мешканців України з Днем Соборності, з днем ​​єднання українських земель. Усім нескінченного щастя, міцного здоров'я, добробуту. Нехай життя в нашій чудовій країні буде для кожного в достатку, радості, спокої. Нехай завжди над нашими землями світить сонце, і всім нам тут буде світло, тепло та затишно!

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Вітаємо всіх українців із Днем Соборності. Це одне з найважливіших свят нашої країни, яке символізує те, що ми всі – це один народ і жодні рубежі не зможуть розділити нас. Давайте ж ніколи, які б негаразди нас не чекали, не будемо про це забувати.

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