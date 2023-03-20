День сорока святих 2023 року: якого числа святкують і що потрібно зробити

Щороку 22 березня святкують велике церковне свято — Сорок севастійських мучеників або Сорок святих. Що потрібно зробити цього дня — читайте в матеріалі ТСН.ua.

В церковному календарі 22 березня має декілька назв: день Сорока мучеників, Великомучеників Севастійських, день Всіх Святих або Сорок святих. В народі ж цей день називають "Жайворонки".

Коли свято Сорок святих 2023 року: історія

День Всіх святих завжди припадає на 22 березня. 2023 року це буде середа.

Згідно з церковними переказами, сорок воїнів були кращою дружиною в війську давньоримського імператора Ликинія. Він був жорстоким язичником і намагався позбутися християнської віри. Всі сорок мучеників з легіону відмовилися зректися християнства, за що загинули у місті Севастія (нині Сівас, Туреччина) 320 року.

Щоб змусити зректися християнства, сорок воїнів завели до Севастійського озера, яке тоді було покрите кригою, роздягнули і затопили на березі лазню, посилюючи так муки чоловіків. Один воїн не зміг витримати страждань, вийшов на берег і пішов до лазні, де відразу помер. Але їх все-рівно залишилося сорок, адже один з наглядачів побачив видіння і зайшов в озеро, роздягнувшись сам, зі словами "Я — християнин!".

В день пам'яті сорока мучеників Церква також послаблює строгі правила Великого посту, дозволяючи пити вино і їсти рибу.

Хто входить до переліку сорока святих: Киріон, Кандид, Домній, Ісихій, Іраклій, Смарагд, Евноїк, Валент, Вівіан, Клавдій, Пріск, Теодул, Євтихій, Іван, Ксантій, Іліан, Сисиній, Огій, Аетій, Флавій, Акакій, Екдикій, Лісимах, Александр, Ілій, Горгоній, Теофіл, Доміціан, Гай, Леонтій, Афанасій, Кирило, Сакердон, Миколай, Валерій, Філиктимон, Северіан, Кудіон, Мелітон, Аглай.

День Всіх святих: що не можна робити

22 березня на Сорок святих Церква забороняє декілька речей:

не дозволено їсти м'ясо, молочні продукти, яйця;

не варто працювати фізично, навіть займатися прибиранням життя;

не рекомендовано позичати гроші;

заборонено шити, прати або займатися ремонтом речей.

Що потрібно робити на Сорок святих

Що потрібно робити на Сорок святих? / Фото: Pexels

В давнину господині пекли на день Сорока святих пиріжки-жайворонки, які мали форму птахів. Цікаво, що в різних регіонах України ці пиріжки називали по-різному: буслики, сороки тощо. Інколи пиріжки нанизували на лозинки або різочки, роздавали дітям, дарували сусідам. Існувало повір'я, що тоді всі свійські птиці будуть здоровими. Також вірили, що саме цього дня всі пернаті повертаються з теплих країв.

А ще 22 березня дівчата займалися ворожінням на майбутнє, зокрема проводили обряди на заклик весни. Щоб швидко прогнати зиму, дівчата повинні були зламати сорок дерев'яних гілочок і розірвати сорок ниток.

Віряни ж обов'язково відвідували храм, ставили сорок свічок і молилися, дякуючи Богу і б'ючи сорок поклонів.

Також саме цього дня наші предки починал будувати плани і мріяти про майбутнє. Було прийнято запрошувати в гості близьких та родичів: чим більше їх буде, тим щасливішою буде родина.

Існував і символічний обряд, який називали "топтати ряст". Вважалося, хто потопче ряст навесні, той протягом всього року буде здоровим. Тому в поле виходили навіть кволі і літні люди. При цьому потрібно було примовляти: "Топчу, топчу ряст. Дай, Боже, потоптати і того году діждати".

Свято Сорок святих: прикмети

Яка 22 березня погода — ще сорок днів вона буде така.

Птахи вже повернулися з теплих країв і почали гніздитися на сонячній стороні — чекайте на врожайне, але холодне літо.

Випав сніг до дуже холодного Великоднього тижня.

Опади і мало сонця означають, що влітку не буде багато злив, а восени буде погідна і суха погода.

Молитва на Сорок святих

О, святі, славні сорок страстотерпців Христових, що в місті Севастії заради Христа мужньо постраждали. Ви через вогонь та воду пройшовши і як друзі Христові у спокій Небесного Царства увійшовши, щиро молітеся до Пресвятої Трійці за рід християнський, особливо за тих, хто шанує святу пам’ять вашу і з вірою та любов’ю у молитвах звертається до вас.

Виблагайте у Всещедрого Бога прощення гріхів наших і життя нашого виправлення, щоб, у покаянні та нелицемірній любові один до одного перебуваючи, зі сміливістю стали на Страшному Суді Христовому і вашими молитвами праворуч Праведного Судді стали.

О, угодники Божі, будьте нашими захисниками від усіх ворогів видимих та невидимих, щоб під покровом ваших молитов ми визволялися до кінця життя нашого від усякої біди, зла та небезпеки, і так прославляли велике та гідне поклоніння повновладної Тройці: Отця, і Сина, і Святого Духа нині, і повсякчас, і на віки віків.

Амінь

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