Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

День спротиву російській окупації: у горах Криму майоріє прапор України – фото

День спротиву російській окупації: у горах Криму майоріє прапор України – фото

Прапор України у горах в Криму / Фото: Жовта стрічка

Акції спротиву пройшли у різних містах на півострові.

В Україні 26 лютого відзначають День спротиву російській окупації Криму. Президент Володимир Зеленський 26 лютого 2020 року підписав указ №58/2020 "Про День спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя".  

Активісти руху "Жовта стрічка" показали акції спротиву у різних містах Криму.

"10 років російської окупації, ми продовжуємо нагадувати рашистам, що Крим – це Україна", - йдеться у повідомленні. 

Так, активісти руху підняли прапор України на одну із вершин Кримських гір. 

День спротиву російській окупації у Криму 26 лютого 2024 року / ©
День спротиву російській окупації у Криму 26 лютого 2024 року
День спротиву російській окупації у Криму 26 лютого 2024 року / ©
День спротиву російській окупації у Криму 26 лютого 2024 року

Акції також пройшли у Сімферополі, Севастополі, Ялті та Євпаторії.

День спротиву російській окупації у Криму 26 лютого 2024 року / ©
День спротиву російській окупації у Криму 26 лютого 2024 року
День спротиву російській окупації у Криму 26 лютого 2024 року / ©
День спротиву російській окупації у Криму 26 лютого 2024 року
День спротиву російській окупації у Криму 26 лютого 2024 року / ©
День спротиву російській окупації у Криму 26 лютого 2024 року
День спротиву російській окупації у Криму 26 лютого 2024 року / ©
День спротиву російській окупації у Криму 26 лютого 2024 року
День спротиву російській окупації у Криму 26 лютого 2024 року / ©
День спротиву російській окупації у Криму 26 лютого 2024 року
День спротиву російській окупації у Криму 26 лютого 2024 року / ©
День спротиву російській окупації у Криму 26 лютого 2024 року

"Спротив триває! Ми чекаємо деокупацію, чекаємо ЗСУ. Крим – був, є і буде українським", - наголошують активісти.

Нагадаємо, Буданов не рекомендує користуватися Кримським мостом, він попередив про "сюрпризи".

Читайте також провідні новини дня:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація