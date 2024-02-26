День спротиву російській окупації: у горах Криму майоріє прапор України – фото

Акції спротиву пройшли у різних містах на півострові.
В Україні 26 лютого відзначають День спротиву російській окупації Криму. Президент Володимир Зеленський 26 лютого 2020 року підписав указ №58/2020 "Про День спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя".
Активісти руху "Жовта стрічка" показали акції спротиву у різних містах Криму.
"10 років російської окупації, ми продовжуємо нагадувати рашистам, що Крим – це Україна", - йдеться у повідомленні.
Так, активісти руху підняли прапор України на одну із вершин Кримських гір.
Акції також пройшли у Сімферополі, Севастополі, Ялті та Євпаторії.
"Спротив триває! Ми чекаємо деокупацію, чекаємо ЗСУ. Крим – був, є і буде українським", - наголошують активісти.
Нагадаємо, Буданов не рекомендує користуватися Кримським мостом, він попередив про "сюрпризи".
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