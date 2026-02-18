День святого Валентина обернувся драмою: чоловік вистрілив у дружину та в себе

Рушниця, з якої житель Хмельниччини стріляв у дружину та в себе / © Національна поліція України

У Хмельницькій області звичайна сварка подружжя ледь не закінчилася подвійним вбивством. Чоловік схопив рушницю, поранив дружину, а потім намагався накласти на себе руки.

Про це повідомила поліція Хмельницької області.

Ввечері 14 лютого в селі Зелена Війтовецької тергромади у приватному будинку між подружжям спалахнула сварка. Під час конфлікту п’яний чоловік схопив мисливську рушницю та вистрілив у свою 53-річну дружину. Після цього він вийшов на подвір’я і вистрелив собі в голову.

Поранена жінка змогла зателефонувати доньці, яка негайно викликала швидку допомогу. Медики повідомили про подію правоохоронцям.

На місце оперативно прибула слідчо-оперативна група. Обох постраждалих госпіталізували.

Слідчі оголосили зловмиснику підозру в замаху на умисне вбивство. Суд взяв чоловіка під варту на період розслідування. Наразі зловмисник перебуває в лікарні під конвоєм.

До слова, на Львівщині суд засудив 57-річного водія до 12 років і 6 місяців в’язниці за подвійне вбивство, вчинене через ревнощі під час застілля у березні 2024 року. Тоді п’яний чоловік жорстоко побив та задушив свого 69-річного знайомого та 41-річну цивільну дружину, яка була на 13-му тижні вагітності. Попри заяви підсудного про часткову втрату пам’яті, його провину підтвердили ДНК-експертизи. Окрім терміну ув’язнення, вбивця має сплатити 100 тис. грн моральної шкоди сестрі загиблої.