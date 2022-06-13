День Святого Духа 2022: що не можна робити в свято, історія, молитва

День Святого Духа святкується православними християнами в Україні та інших країнах відразу після Трійці. 2022 року це буде 13 червня. В народі свято носить назву "Духів день". Присвячене воно вшануванню третьої іпостасі Триєдиного Бога. Читайте в матеріалі ТСН.ua про День Святого Духа, що не можна робити в це свято.

День Святого Духа і Трійця - єдине свято П'ятидесятниці (Зіслання Святого Духа). Святкується Трійця завжди на 50-й день після Великодня, а Духів день - відразу після неї.

Історія свята

День Святого Духа вважається одни з найдавніших свят у християнстві. Встановили його на честь явлення в Єрусалимі Святого Духа. Сталася ця подія на 50-й день після Воскресіння Ісуса Христа (Великодня).

Зіслання Святого Духа показало, що Триєдиний Бог піклується про світ: його створює Бог-Отець, спокутує гріхи людства Бог-Син, а Бог-Дух освячує людей через храм.

Коли Святий Дух зійшов на апостолів, вони почали розуміти всі мови світу, щоб проповідувати Слово Боже в усіх країнах. Віряни також цього дня святкують народження церкви.

Основні традиції

Віряни обов'язково відвідують в Духів день велике вечірнє богослужіння в церкві, під час якого священник читає молитву Святому Духу. Якщо у вас немає можливості відвідати храм, прочитати її можна і вдома перед іконою. Цю ж молитву дозволено читати також перед святковою вечерею в день Трійці.

Віряни просять в ці дні у Бога здоров'я для себе і своїх близьких, а також спокою для душ покійних. Необхідно в День Святого Духа щиро покаятися в усіх своїх гріхах, допомгти нужденним і тим, хто потребує допомоги. Другорядні справи відкладають на потім, а весь день проводять в колі сім'ї.

День Святого Духа: що не можна робити

День Святого Духа: що не можна робити / Фото: pixabay.com

Трійця і Духів день вважаються одним з найважливіших свят в церковному календарі. А тому Церква забороняє займатися будь-якою роботою. Краще приділити увесь свій час молитві, спілкуванню з рідними, духовній праці над собою та допомозі нужденним.

На День Святого Духа не можна:

шити, в'язати, вишивати;

працювати на землі (город ,сад);

займатися домашніми справами (прибирання).

Однак в Церкві додають - якщо немає можливості відкласти справи на потім, робота в Духів день не буде вважатися гріхом.

Набагато важливіше просто не лаятися і не бажати зла жодній людині. Не варто також звертатися до язичницьких обрядів та лихословити. Так як День Святого Духа - це світле свято, відвідувати кладовище також заборонено.

Народні прикмети

Яка погода на Духів день, таким все літо буде.

Починаючи з цього дня тепло йде навіть з-під землі.

До Святого Духа не знімай кожуха.

Молитва на День Святого Духа

Коли Ти, Христе Спасителю, вознісся на небо, Ти обіцяв Своїм Апостолам й Ученикам зіслати з неба Утішителя Святого Духа, що мав їх навчити всякої правди. Ти сповнив, Христе, ту обітницю. Ти зіслав з неба Святого Духа на св. Своїх Учеників й Апостолів і ми в торжественний день Зішестя Святого Духа обходимо ту світлу й велику пам'ятку цієї великої і святочної хвилини. Вона для нас не чужа й не далека, бо кожний з нас стається також учасником цього небесного Дару. Ми приймаємо Твого Святого Духа у св. Тайні Миропомазання, ми приймаємо Його в кожному побільшенні освячуючої благодати. Тоді Ти зіслав Свого Святого Духа видимим способом, у виді огнених язиків, але невидимим способом зсилаєш Його на нас усіх при кожному доброму ділі, при кожній молитві, а передовсім тоді, коли з освячуючою благодаттю, з любов'ю дітей звертаємося до Отця Небесного й Дух Твій Святий проливається в наші серця любов'ю до Бога й любов'ю до ближніх. Через те наші тіла й наші душі є храмом Святого Твого Духа. Твій Дух з нами перебуває й наставляє нас на праві дороги християнського життя. Віднови в наших душах той храм Твого Святого Духа. Віднови в наших душах те перебування Його Божою любов'ю. Хочемо бути Твоїми вірними слугами, хочемо сповнити Твої заповіді, хочемо до смерти витривати у святій Вірі й любові до Бога й ближніх. Як у щоденних молитвах, так і сьогодні про це просимо: «Серце чисте сотвори в мені, Боже, й Дух правий обнови в утробі моїй. Не відкинь мене від лиця Твого й Духа Твого Святого не відійми від мене. Віддай мені радість спасення Свого й Духом владичним утверди мене» (Пс. 50) З тим самим проханням звертаємося й до Святого Духа кожної днини в році, а особливим способом в Його великий і світлий празник. Того Небесного Царя, Утішителя, Духа Правди взиваємо щодня: прийди і вселися в нас й очисти нас від усякої скверни і спаси, Святий Душе, наші душі, відкуплені Христовою кров'ю. Амінь.