День Святого Духа 2024 року: що це за свято, що можна і не можна робити

Духів день або день Святого Духа — християнське свято, яке завжди припадає на наступну після Трійці дату. Присвячене воно Третій Іпостасі Триєдиного Бога. Що це за свято — день Святого Духа?

Коли день Святого Духа 2024 року

Щорічно святкують у понеділок, який слідує після Трійці (Зелених свят) або на 51-й день після Великодня, тому свято є перехідним. 2024 року Трійця припадає на 23 червня, тому день Святого Духа будемо святкувати 24 червня.

Що це за свято — день Святого Духа

Щоб дізнатися все про Духів день, варто зазирнути на сторінки Нового Завіту. В книзі Діянь святих апостолів, наприклад, можна знайти розповідь про те, як на П'ятидесятницю (50-й день після Великодня) зійшов на апостолів Святий Дух.

Сталася ця подія в Єрусалимі, а саме в Сіонській світлиці, де проводили щоденну молитву апостоли Ісуса Христа. Раптом у приміщенні почувся шум, який нагадував сильне завивання вітру, і на всіх, хто молився, зійшов Святий Дух, який мав вигляд вогняних язиків.

Після сходження Святого Духа апостоли навчилися лікувати хворих, говорити різними мовами, пророкувати. Господь наділив учнів Христа такими дарами, щоб вони могли без перешкодно ходити по країнах та нести Слово Боже.

Що потрібно робити в Духів день: традиції

Серед наших предків це свято вважалося днем вшанування землі, трав і зелені. Саме від цієї дати починався так званий Русальний тиждень, тому було заведено шанувати русалок, водних, лугових і лісових духів.

Існувало чимало переказів, згідно з якими русалками ставали ті дівчата, які передчасно пішли з життя, так і не вийшовши заміж. Люди намагалися задобрити цих створінь, щоб вони не заподіяли жодного лиха живим. Наприклад, на березі річок і водойм залишали різний одяг, рушники, тканину.

З особливою повагою ставилися до дерев і джерел, проводили освячення води в колодязях, а також виходили в луги й ліси, щоб зібрати трави для лікування різних хвороб. Вірили, що саме в цей період вони наділяються особливою силою.

Часто йшли до лісу веселою компанією, а не наодинці. Під час такої прогулянки їли, пили, співали, танцювали і по-різному веселилися.

Також намагалися зранку вмитися водою з колодязя чи джерела, щоб змити всі напасті, хвороби та проблеми. До церкви несли березову гілочку, яку там освячували і приносили додому — вона вважалася найсильнішим оберегом від злих сил.

Що не можна робити наступного дня після Трійці

Наші предки вірили, що цього дня земля "вагітніє" новим урожаєм, тому намагалися не виходити працювати в поле чи на город. Можна було пошкодити майбутні рослини.

Духів день вважається досить великим церковним святом, тому люди намагалися не шити, не вишивати і не прати. Весь вільний час приділяли молитві та добрим справам.

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