День святого Георгія Побідоносця: історія, традиції, народні прикмети

Читайте в матеріалі ТСН.ua, коли день святого Георгія Побідносця, які традиції існують і що не можна робити. Також тут зібрані привітання для ваших рідних та друзів.

Щорічно православні віряти 23 листопада святкують день святого Георгія Побідоносця і вітають з цим святом своїх близьких та друзів. Ця дата здавна має свої традиції, а також заборони. А володарі імені Георгій (Юрій) святкують 23 листопада свої іменини, з чим також варто привітати.

Георгій Побідоносець — що відомо про святого

Народився святий Георгій в місті Каппадокія (Мала Азія), нині це територія Туреччини. Його батьки були християнами і вели благочестиве життя. Батько Георгія навіть прийняв мученицьку смерть за Ісуса Христа. У його матері були володіння в Палестині, тому вона забрала сина і вирушила з ним в дорогу.

Коли Георгій виріс, то вступив на військову службу до імператора Діоклетіана. За свої успіхи, його помітили. Сам Діоклетіан запропонував юнакові заступити на службу до його варти.

Однак, згодом імператор почав відкритті гоніння християн. Воїну це не подобалося. Він віддав бідним все своє майно, а потім відкрито встав на захист вірян. За ці діяння його відразу схопили, відправили до в'язниці, катували, щоб він відмовився від віри.

За легендою Георгій Побідоносець відразу зцілювався після отриманих ран. Навіть найстрашніші тортури були для нього не страшні — він залишався неушкодженим. Тому, коли кати втомилися знущатися над воїном, вони вирішили його обезголовити.

День святого Георгія Побідоносця: традиції

День святого Георгія Побідоносця: традиції / Фото: pixabay.com

Віряни в цей день обов'язково йшли до храму, брали з собою хліб та сіль, щоб там їх посвятити. Потім цими продуктами годували домашню худобу. Вірили, що такий ритуал допоможе покращити стан її здоров'я та пережити зиму без проблем. Вдома християни також моляться святому Георгію. Просять його про зцілення від хвороб, захист від різних недугів, допомогу в справах.

2022 року можна попросити Георгія Побідоносця захистити воїнів ЗСУ та принести мир нашій Батьківщині. Для цього читають таку молитву:

О, всехвальний святий великомучениче і чудотворче Георгію! Зглянься на нас швидкою твоєю допомогою і молися з нами і за нас до людинолюбного Бога, щоб не осудив нас, грішних, за беззаконня наші, а сотворив з нами за великою Своєю милістю. Не зневаж моління нашого, але виблагай нам у Христа і Бога нашого тихе і богоугодне життя, здоров’я ж душевне і тілесне, землі плодючість і в усьому достаток; і щоб ми не перетворювали на зло добро, що дарується нам тобою від всещедрого Бога, але на славу святого імені Його і на прославлення кріпкого твого заступництва, щоб подав Він країні нашій, боголюбивому воїнству її і всім православним християнам на супротивників перемогу і щоб укріпив державу нашу постійним миром і благословенням. Особливо ж щоб охороняв нас ополченням святих Своїх ангелів і щоб визволитися нам від диявола і неосудженими стати перед престолом Господа слави, щоб ми прославляли Отця і Сина, і Святого Духа, і твоє сповідували заступництво нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

Існують також і заборони на день святого Георгія Побідносця. Наприклад, краще не вирушати в довгу дорогу чи у відрядження, тому що поїздка буде невдалою. Не давайте сусідам в борг — ненароком можна віддати своє фінансове благополуччя та щастя. Не варто починати жодних нових справ, тому що вони не будуть складатися вдало. Забороняється сваритися і лихословити, як і в будь-яке православне свято.

Привітання з днем святого Георгія Побідоносця: своїми словами і картинки

Вітаю з Днем Георгія Побідоносця! Бажаю з Божою допомогою перемагати будь-яке зло всередині себе і в зовнішньому світі, долати смуток, смуток і страх, більше радіти, щиро любити, збирати щастя по крихтах прекрасних моментів. Нехай сила віри допоможе впорається з несправедливістю життя і буде світлим променем, що показує шлях.

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З Днем святого Георгія Побідоносця. Бажаю вам душевної рівноваги, сімейного щастя та взаєморозуміння. Нехай цей світлий день зірка надії сяє над вами і веде вас до успіху!

З днем святого Георгія Побідоносця / Фото: ТСН.ua

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Нехай небеса візьмуть вас під свій захист. Нехай святий Георгій вкриє вас своїм плащем. Бажаю перемог у всіх справах, удачі на будь-якому терені і щастя на всьому життєвому шляху. Вірте в добро, не поступайтеся злу, любите життя і не припиняйте сподіватися на диво. З днем Георгія Побідоносця!

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Вітаю з Днем святого Георгія Побідоносця! Бажаю мудрості та сили. Бажаю сміливості та рішучості. Бажаю честі та самовідданості. Бажаю розсудливості та доблесті. Бажаю завзятої сили та невтомної хоробрості. Геть ворогів. І хай довкола панує світ. А в цьому світі нехай буде тобі щастя!

З днем святого Георгія Побідоносця / Фото: ТСН.ua

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З Днем святого Георгія Побідоносця. Бажаю ніколи не падати духом, завжди вірити в свої сили і боротися до переможного кінця. Нехай поруч буде підтримка вірних товаришів і люблячих близьких, що дозволить мислити розумно, чинити благородно і жити щасливо!

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Вітаю із Днем святого Георгія Побідоносця. Бажаю сміливості, завзятості, стійкості, рішучості. Бажаю сили духу, віри, надії та любові. Бажаю мудрості, терпимості, доброчесності та вірності самому собі! Кріпи, борись і перемагай!

З днем Георгія Побідоносця / Фото: ТСН.ua

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У День святого Георгія Побідоносця бажаю міцної сили волі, сталевого терпіння і залізного здоров'я! Нехай хоробрість, сила і розум допомагають досягти всіх поставлених цілей! Нехай все буде по плечу! Щиро бажаю, щоб Господь оберігав тебе від усіх бід І послав тобі Своє благословення!

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Бажаю нести та зберігати віру в серці, так само, як її трепетно зберігав святий Георгій. Бажаю, щоб завдяки цій вірі, ви досягли найпрекрасніших перемог у своєму житті. Завжди пам'ятайте про честь і гідність, про справедливість і силу духу, робіть богоугодні вчинки, несіть у світ добро і тоді він стане прекрасним і благополучним, як до вас, так і до ваших близьких. З Днем святого Георгія Побідоносця!

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