День святого Миколая 2021: який язичницький бог ховається під його образом і де його шукати

День святого Миколая 2021: який язичницький бог ховається під його образом і де його шукати

Миколай Чудотворець частіше зустрічається або на дорозі, або в лісі, де він опікується тваринами.

19 грудня шанується святий Миколай. Він — один із найбільш шанованих у слов'ян християнських святих. У східнослов'янській традиції його культ за значущістю наближається до шанування Богородиці і навіть самого Ісуса Христа. Але хто насправді ховається під масою святого?

Святий Миколай та язичницький бог Велес

Наприклад, у багатьох казках як основний дійовий персонаж фігурує Миколай Чудотворець, чиє ім'я замінило в народі ім'я язичницького бога – Велеса. На особливу шану слов'янами святого Миколая вказують свідчення іноземців, що були на Русі в пізньому середньовіччі. Та й у західних слов'ян відзначається, мабуть, найважливіший зі свят, день святого Микулаша, тобто святого Миколая, який має ще давню язичницьку традицію і пов'язаний із божеством, яке охороняло худобу.

Велес — важливе божество в давньоруському язичницькому пантеоні, "скотій бог". Саме частину функцій Велеса взяв він Микола Чудотворець, який протегував багатству і торгівлі, і навіть вважався господарем підземного і морського світів. Зараз розповімо про це докладніше.

Західні слов'яни моляться Миколаю при вигоні худоби на пасовищі і називають патроном худоби. До нього звертаються в образі господаря диких тварин із проханням убезпечити худобу від лісового звіра. Таким чином пси Миколи – вовки.

Є у святого Миколая любов до коней. У деяких регіонах України навіть зберігався звичай виїжджати на конях із санками 19 грудня, щоб розкочувати сніг.

Раніше українці вірили, що він опікується і керує вовками. А у поляків святий Миколай схожий на лісового духа або дідька, який опікується мисливцями. Він нібито живе в дуплі і заблуканим людям загадує загадки. Тих, хто відгадав виводить на дорогу, а не тих, хто відгадав, перетворює на дерева чи тварин. Нагадаємо, що ліс з давніх-давен осмислюється як потойбічний світ, житло мертвих.

Святий Миколай та його давні функції

Казкові історії за участю Миколи Чудотворця сягають більш давніх пластів язичництва. Святий Миколай є під виглядом жебрака, невпізнаним і набивається або у попутники, або у постояльці.

Подібно Велесу, Миколай допомагає мандрівникам і часто зустрічається на дорозі. Він стає і покровителем моряків. Моряки вірили, що святий Миколай доставить попутний вітер і на якийсь час звільнить їх від греблі та роботи.

Схожий Микола на Велеса і вигляд, але іноді його просто називають білим сивим старим. Функції Миколи точно збігаються з функціями стародавнього Велеса в народних замовляннях. У деяких оповіданнях святий Миколай їде на санчатах і, як і інші духи зими, асоціюються з морозом, взимку та смертю.

Також у східних і західних слов'ян образ Миколи за деякими своїми функціями ("начальник" раю — володіє ключами від неба; перевозить душі на "той світ; опікується ратникам — ред.) поєднується з образом архангела Михайла. У південних слов'ян образ святого як винищувача змій та "вовчого пастиря" зближується з образом Георгія Побідоносця.

Святий Миколай та подарунки дітям

Традиційно в Україні, хтось найшанованіший із сім'ї, переважно дідусь, перевдягався на вулиці у "доброго Миколу" (на зразок Діда Мороза), заходив у будинок з подарунками, які батьки, знаючи про дитячі забаганки, готували заздалегідь.

Вручаючи кожному окремо готель, святий Миколай згадував усе те добре, що зробив протягом року, і стискував за неввічливі вчинки. Отже, діти свято вірили у існування цього доброго захисника і намагалися не гнівати "діда Миколи, який знає про все". То справді був дуже дієвий виховний момент.

Крім того, у школах влаштовували цікаві уявлення, де головною дійовою особою вважався святий Миколай. Поруч із ним неодмінно сусідив кмітливий чортик, який намагався переконати дідуся в тому, що вручати дітям подарунки не варто, бо вони були неслухняними. Але преамбула таких спектаклів закінчувалась тим, що добрий Микола цього разу прощає. Такі драматичні твори, відзначені фольклорними сюжетами, писали найвідоміші письменники, зокрема Іван Франко.

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