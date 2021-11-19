Хто такий святий Миколай і чому він приносить подарунки

Хто такий святий Миколай і чому він приносить подарунки

В українській культурі та історії день святого Миколая вже давно став чи не найважливішим зимовим святом. І навіть сучасні дітлахи з нетерпінням чекають на подарунки під подушкою. ТСН.ua розбирався, хто такий святий Миколай і чому він приносить солодощі або різочку.

Коли ходить по землі святий Миколай

День святого Миколая прийнято святкувати 19 грудня. Свято найбільше чекають діти. Адже саме в ніч з 18 на 19 грудня вони отримують від святого подарунки. Батьки з дитинства привчають малюків, що Святий Миколай приносить солодощі лише слухняним діткам.

У католиків день святого Миколая припадає на 6 грудня. В багатьох країнах світу, наприклад, в Німеччині, саме з цього дня починається череда новорічних подій. Сенс свята залишається однаковим, але дарують подарунки на святого Миколая по-різному.

У Нідерландах навіть відомо, звідки приходить Миколай Чудотворець. Там вірять, що він добирається на човні з Іспанії. На узбережжі його вже чекає вірний кінь Амеріго. На ньому святий Миколай і їде до дітлахів. Тому тут малюки начищають своє взуття, ставлять його біля каміну і обов’язково кладуть всередину цукор — для Амеріго.

В Албанії святкування святого Миколая починається ще 5 грудня. Увечері вся сім’я запалює свічки, а опівночі накривається святковий стіл. Серед страв повинна бути смажена свинина. Все дійство супроводжується привітанням “Святий Миколай хай допоможе тобі!”.

А ось у Німеччині і сусідній Польщі дітлахи розвішують для Миколая шкарпетки. В них святий залишає подарунки.

Хто такий святий Миколай: історія

Святий Миколай: ікона XV—XVI ст. Національний музей. Стокгольм. / commons.wikimedia.org

За історичними переказами святий Миколай жив у 200-х роках нашої ери в досить віруючій сім’ї. Батьки намагалися виховувати свого сина в релігійній атмосфері. Цікаво, що він був одним з перших, кого охрестили в тодішньому суспільстві.

Миколай ріс аскетом, тобто завжди старався допомогти всім, хто цього потребував. Через деякий час він поїхав до Риму, де освятився і став священником. Після смерті батьків, майбутній святий Миколай роздавав спадок сім’ї біднякам. Але робив це таємно. Одного разу його вистежили і вирішили зробити єпископом на знак пошани.

Все своє життя Миколай творив добро, допомагав нужденним, визволяв полонених. Саме за це його прозвали Чудотворцем. Після смерті його канонізували і сьогодні він вважається одним із самих відомих християнських святих.

Чому святий Миколай кладе під подушку солодощі або різочка

Чому Святий Миколай кладе під подушку солодощі / pixabay.com

Звичай дарувати подарунки на день святого Миколая прийшов до нас з Німеччини. В X столітті учні церковно-приходської школи, яка працювала при Кельнському соборі, отримали солодощі в мішечках. Це сталося 6 грудня, коли католики святкують день святого Миколая. Це дуже сподобалося простим німцям і дуже скоро традиція закріпилася. В Україні серед наших пращурів існував особливий обряд — люди пекли “миколайчики” (солодкі пряники), які потім роздавалися дітям.

Також читайте Що не варто дарувати на новий 2022 рік, щоб не образити Тигра і господарів

Сьогодні усі українські діти з нетерпінням чекають 19 грудня, коли святий Миколай приносить подарунки. І надіються, що знайдуть під подушкою не різочку. Згідно переказів і легенд святий Миколай особливо виділяв тих людей, які протягом року вчиняли добрі справи. Тому батьки розповідають дітям, що він записує у чарівну книгу добрі і погані вчинки. А з настанням ночі на 19 грудня святий приходить до кожного будинку і роздає саме той подарунок, який заслужила дитина: солодощі або різочку.

У європейських країнах існувала версія: коли святий Миколай підкидав у будинок бідняків мішечок з грошима, той потрапив в шкарпетку. Тому на Заході подарунки на святого Миколая кладуть в шкарпетки, що висять над каміном.

Святий Миколай: свято і традиції українського народу

Святий Миколай листівка

Святкування Миколая в Україні почалося ще в 1088 році, за часів правління Всеволода Ярославовича. Саме тому в українського народу з’явилося чимало цікавих традицій, пов’язаних з цим святом:

З 19 грудня починалися ярмарки і базари перед Новим Роком, тому саме на святого Миколая дівчата та хлопці купували приладдя для пошиття костюмів для обрядових ігор, вечорниць та колядування.

В день святого Миколая обов’язково ворожили на майбутню долю. Наприклад, серед дівчат був популярним такий обряд: вставали навпроти вікна, з якого видніється місяць, і направляли на скло дзеркало. Відображення розмивалося, тому можна було побачити кілька місяців. Скільки нарахуєш, стільки дітей буде в майбутньому.

Вважалося, що святий Миколай пробачає гріхи, тому люди намагалися пробачити проступки і своїм рідним. Також було прийнято просити вибачення. Якщо людина прийшла до вас 19 грудня і щиро вибачилася, потрібно було вгостити її куском пирога.

У сучасній Україні з’явилася ще одна традиція до дня святого Миколая. Так як він вважався покровителем сиріт, в цей день потрібно навідатися до дитячого будинку і подарувати дітям радість.

Народні прикмети на день святого Миколая

Яка погода на Миколу Зимового, така буде і на Літнього (“літній” Миколай за церковним календарем святкують 22 травня).

Кожного року є два Миколи: до зимового Святого Миколая не буває холоду, а до літнього немає тепла.

Якщо спаде на дерева іній — наступного року буде багато хліба.

Коли на святого Миколая йде дощ, то буде гарно рости озимина.

Якщо день морозяний — на урожай городини.

На святого Миколая падає сніг і замітає сліди, до Різдва буде мокра погода.

Скільки снігу на зимового Миколи, стільки трави буде на літнього.

З дня святого Миколая часто наступали морозяні дні, тому серед наших предків існувало повір’я: “На Студеного Миколу снігу навалить гору”.