День святого Валентина 2022 року: коли святкують свято всіх закоханих і яка його історія

День святого Валентина 2022 року: коли святкують свято всіх закоханих і яка його історія

День святого Валентина відомий з давніх-давен. Спочатку це свято вважалося виключно церковним і святкувалося католиками по всьому світі. А з 90-х років минулого століття поширилося і в Україні. Сьогодні його все частіше називають Святом всіх закоханих. Коли День святого Валентина 2022 року і які традиції святкування цієї події існують — читайте на ТСН.ua.

День святого Валентина 2022 року: коли будемо святкувати?

Свято всіх закоханих традиційно святкують 14 лютого. 2022 року цей день припадає на понеділок.

День святого Валентина: що це за свято і як воно з’явилось?

День святого Валентина: історія свята / pixabay.com

Достеменно і досі невідома історія цього цікавого свята, яке сьогодні називають Днем всіх закоханих. Але більшість легенд та переказів стверджують, що воно пов’язане з ранньохристиянським мучеником Валентином, пам’ять якого церква вшановує саме 14 лютого.

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Валентин був єпископом в італійському місті Терна (поблизу Риму) та жив в III столітті. За часів правління імператора Клавдія II (268-270 роки) в Римській імперії солдатам було заборонено брати шлюб. Вважалося, що тоді військовий буде обтяжений сімейним побутом, а тому гірше служити. Однак священнослужитель Валентин таємно вінчав всіх закоханих. Коли про це дізнався імператор, то наказав його схопити. Валентина спочатку довго катували, а потім обезголовили, покаравши за “антидержавну діяльність”.

Ще перебуваючи у в’язниці, Валентин подружився з дочкою одного з тюремних наглядачів. Між ними спалахнули почуття. В ніч перед стратою, відчуваючи, що смерть близько, священнослужитель написав дівчині листа, якого підписав “Твій Валентин”. Сьогодні такі листівки та листи дуже популярні на День святого Валентина і отримали назву “валентинки”.

Що достоту відомо: День святого Валентина був заснований 496 року Папою Гесалієм I. Він же і обрав дату вшанування пам’яті мученика — 14 лютого.

Як святкують День святого Валентина в Україні та інших країнах?

День святого Валентина: як святкують в Україні і світі? / pixabay.com

Свято всіх закоханих носить досить романтичний характер. Але це єдина річ, яка пов’язує традиції його святкування в різних країнах. Так, наприклад, на День святого Валентина у Франції обов’язково дарують коштовності та ювелірні прикраси, а в Данії віддають перевагу білим квітам. Італійці День святого Валентина ще називають “солодким святом”, а тому завжди радують своїх коханих солодощами.

В Україні багато молодих пар обирають 14 лютого, День святого Валентина, для створення нової сім’ї. А ще традиційно дарують листівки у формі сердечок, солодощі, букети квітів, а також влаштовують романтичні побачення в ресторанах, кафе чи просто вдома. Створити романтичну атмосферу можна за допомогою музики:

В Фінляндії 14 лютого святкують не лише Свято всіх закоханих, але й День друга. Тому вітають також всіх своїх друзів, а не лише коханих. В Голландії цього дня жінка може зробити пропозицію чоловікові. Якщо ж він відмовить їй, то, за традицією, повинен подарувати шовкову сукню.

На День святого Валентина на Ямайці прийнято проводити “голі весілля”, коли на наречених крім обручок більше немає ніякого одягу. Англічани часто дарують “валентинки” не лише своїм коханим, але й домашнім улюбленцям: котам і собакам.

Народні прикмети в День святого Валентина

День святого Валентина: прикмети і обряди / pixabay.com

Якщо заручитися або зіграти весілля 14 лютого, пара проживе довге та щасливе життя разом.

Молоді люди, які дадуть в День святого Валентина клятву вірності, назавжди залишаться вірними один одному.

Молодій незаміжній жінці 14 лютого потрібно вийти на вулицю і подивитися на небо: якщо побачити багато птахів, то і залицяльників багато буде. Також читайте Масниця 2022: коли святкуємо, українські традиції, обряди, прикмети

А ще в День святого Валентина можна передбачити, яким буде обраниць дівчини. Для цього потрібно в небі знайти пару птахів. Якщо це синички — добрим, веселим, молодим. Якщо ворони, значить суворим та старим. А якщо сороки — балакучим.

Хочете дізнатися ім’я свого судженого? Вийдіть 14 лютого на вулицю і запитайте першого зустрічного чоловіка. Яким буде його ім’я, так зватимуть і коханого. А якщо чоловік відмовиться сказати, не варто чекати заміжжя найближчим часом.

Якщо в День святого Валентина дівчині першим зателефонує коханий, то весь наступний рік (до 14 лютого) пара буде разом.

День святого Валентина: цікаві факти

В День святого Валентина існує свій символ: червоні троянди / pixabay.com