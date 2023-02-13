День святого Валентина 2023 року: що не можна робити, інакше накличете біду й самотність

14 лютого в більшості країн світу святкують День святого Валентина або Свято закоханих. Цього дня існують не лише свої традиції. Є певні речі, які не можна робити, якщо не хочете накликати на себе біду й самотність. Читайте про це більше в матеріалі ТСН.ua.

Що не можна робити в День святого Валентина

Не варто прикидатися, особливо коли йдеться про почуття. Також краще не показувати невдоволення чи образу. Навіть якщо ви не отримали від свого партнера те, про що мріяли, не псуйте свято ні собі, ні йому.

В День святого Валентина не варто сваритися. Різні суперечки та сварки, навіть між друзями чи рідними, продемонструють найгірші риси характеру та можуть відлякати удачу в коханні.

Краще не спізнюватися в День святого Валентина. Це невиховано та неввічливо будь-якого дня, а в Свято закоханих — особливо. В народі кажуть, хто запізниться — той завжди буде спізнюватися до своєї долі.

Якщо хлопець не планує освідчуватися дівчині, краще не дарувати їй каблучку цього дня. Банальні подарунки також під забороною, вони лише можуть накликати неприємності. Тому варто відмовитися від звичних букетів червоних троянд та цукерок у формі сердечка.

Також забудьте про надто дорогі подарунки. Так можна поставити свою другу половинку в незручне становище.

Що не можна і можна робити, якщо зустрічаєте День святого Валентина на самоті

Свято краще не проводити на самоті, навіть якщо у вас немає пари. Запросіть самотню подругу чи друга, адже вони також потребують вашої уваги. Або сходіть до кінотеатру з молодшою сестрою або братом.

Не варто зловживати спиртними напоями і проводити весь вечір із вином, тому що алкоголь лише погіршить емоційний стан. Взагалі від сліз та суму краще відмовитися. Вважається, що такі дії можуть призвести лише до затягування проблеми.

Не заздріть тим, хто святкує День святого Валентина у парі. Ця емоція не принесе нічого хорошого, а може лише нашкодити. Краще потурбуйтеся про себе, подаруйте собі те, про що давно мріяли, або приділіть увагу улюбленим речам. Себе любити в цей день так само важливо, як і когось.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.