День святої Анни: історія, традиції, що не можна робити і сильна молитва

Щорічно 22 грудня Церква вшановує пам'ять святої Анни, яка є матір'ю Діви Марії. Саме цього дня, згідно з переказами, була зачата Богородиця. Читайте про традиції та історію 22 грудні в матеріалі ТСН.ua.

День святої Анни: історія свята

Анну та Іоакима називають Богоотцями, адже вони були предками Ісуса Христа у плоті. Тобто мали людську подобу та жили за правилами гідних християн. До самої старості подружжя прожило без дітей, щодня молилися, щоб Бог послав їм дитину.

Тоді Іоаким та Анна пообіцяли Господу, що вони віддадуть своє дитя служінню Богу, якщо він їх почує. І їхні молитви були почуті. Коли подружжя вирушило до Єрусалиму, там вони зачали Марію. Майже відразу Іоаким та Анна віддали свою доньку в храм.

Традиції дня

В давнину дівчата 22 грудня завжди збиралися разом, готувалися до зустрічі Нового року, розповідали одна одній цікаві історії. Наприклад, цього дня готували смачні та святкові страви, які потім прикрасять новорічний стіл, а ще робили прикраси для оселі.

Цікаво, що 22 грудня також вважали днем бджолярів. А тому серед наших предків існувала традиція йти до вуликів, оглядати їх і молитися, щоб бджоли легко пережили зиму та дали багато меду наступного року.

Народні прикмети

Народні прикмети на день святої Анни / Фото: Pexels

погода до полудня покаже, якою вона буде до кінця грудня;

дощ іде, весна також буде дощовою;

безвітряна погода на хороший урожай фруктів;

яскраво світить сонце в день святої Анни — напередодні Нового року вдарить сильний мороз.

Що не можна робити 22 грудня

Пресвяту Анну здавна вважали покровителькою дівчат, жінок, матерів і вагітних. Тому більшість заборон стосуються саме їх. Наприклад, тим, хто чекає на дитину, цього дня заборонено розпалювати вогонь, займатися хатньою роботою, стригти нігті та волосся, шити, в'язати і вишивати, спілкуватися з понівеченими чи хворими людьми.

Всім іншим забороняється лаятися, ображатися, важко працювати. Якщо порушити заборону, можна накликати на себе біду, яка буде тривати кілька місяців.

Сильна молитва до святої Анни

Жінки, які не мають дітей, цього дня звертаються до святої Анни з моливою і просять її про допомогу:

О, славна свята Анно! Ти сповнена співчуття до тих, що закликають Тебе, і повна любові до тих, що страждають... Придушена тягарем моїх бід, я впаду до ніг Твоїх стіл і покірно благаю: візьми під Твою особливу опіку мій намір, котрий я нині подаю Тобі (Просити). Будь ласка, представ його Твоїй Доні, Пречистій Діві Марії, і помісти його перед Троном Ісуса, щоб Він допровадив цей намір до щасливого завершення. Але передусім дістань для мене ласку колись побачити Його вічність разом з Тобою і Марією, і з усіма Святими.

Амінь!

Читайте також: