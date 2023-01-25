День святої Ніни 2023 року: історія, що не можна робити, молитва

Ніна Грузинська — дуже шанована свята серед православних вірян. Читайте в матеріалі ТСН.ua, коли вшановується її пам'ять і яку молитву потрібно прочитати.

Коли день святої Ніни і яка його історія

Православна церква вшановує пам'ять святої Ніни щороку 27 січня. Цього дня також святкують свої іменини всі власниці цього чарівного імені. За переказами саме свята Ніна принесла в Грузію християнство. Вона була настільки відданою християнській вірі, що Церква зарахувала її до лику рівноапостольних святих.

Народилася Ніна в Каппадокії (сьогодні це територія Туреччини). Ще в юності вивчала Святе Письмо та виховувалася в Єрусалимі. Саме там вона дізналася, що в Іверії (в той час так називали Грузію), яка була тоді язичницькою країною, зберігається Хітон Господній. Тоді почала свята Ніна молитися Діві Марії, щоб Богоматір допомогла їй віднайти Хітон.

Тоді вручила їй Діва Марія важкий дерев'яний хрест, виготовлений з виноградної лози, і направила до Іверії. Там Ніна почала сповідувати християнство. Якось бездітна пара, завдяки молитвам святої, знайшла дітей. Язичницькі ідоли були скинуті в Грузії саме завдяки Ніні.

Молитва до святої Ніни

Ікона святої Ніни / Фото: commons.wikimedia.org

Є давня молитва до святої Ніни, яка допомагає вилікуватися від усіх недуг. Читати її краще перед іконою рівноапостольної. А звучить вона так:

Про премилосердна Ніна, Про Світла душа, Господом Богом зазначена. Руки перед тобою приклоняю, всією душею своєю тебе поважаю. Прошу тебе не про монети, прошу тебе не про матеріальних благах, а прошу про зцілення мене раби (раба) божої, хворобою одержимою. Подай мені це зцілення, життя благоденственную, мирну. Допоможи мені, свята Ніна ублагати Сина Божого, Ісуса Христа. Нехай святі ангели з неба спустять благодать. Хай буде так! Амінь!

40 днів потрібно читати цю молитву, а потім піти до храму і відстояти службу Божу.

Що можна і не можна робити в день святої Ніни

Свята Ніна здавна вважається покровителькою домашньої худоби та свійських тварин. Тому цього дня в жодному разі не можна ображати їх чи бити. Також не варто йти на полювання чи рибалку. Заборонено виносити з оселі сміття, а ще стригти волосся. Не сваріться в день святої Ніни зі своїми рідними — можна отримати великі неприємності.

За народними віруваннями, 27 січня великі цілющі властивості має коров'яче молоко. Тому зранку потрібно випити склянку цього напою. Не забудьте прибрати в будинку та помолитися святій Ніні.

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