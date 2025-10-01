ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
106
1 хв

День температурних контрастів: якою буде погода в Україні 2 жовтня

На більшості території України опадів не прогнозується. Виняток — північні області.

Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Погода

Погода / © ТСН

Завтра, 2 жовтня, в Україні очікується вкрай різна температура. На заході, півночі, частині центральних областей вдень передбачається не вище +6+10 градусів. Тоді як на сході стовпчики термометрів зможуть піднятися до +14+18 градусів.

Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.

Якої температури очікувати

За даними синоптикині:

  • Захід та північ — +6+10 градусів

  • Вінниччина, Кропивницький з районами — +7+11 градусів

  • Черкащина — +9+12 градусів

  • Полтавщина — +10+15

  • Дніпропетровщина — +11+16 градусів.

  • Схід — +14+18 градусів.

  • Південь — +12+16 градусів.

Дощі очікуються лише у північних областях. На решті території України буде хоча й хмарно, але сухо. На Одещині — без опадів.

«У Києві 2-го жовтня очікується дощ та дуже холодно, +8 градусів. Одягайтеся майже по зимовому і на мокру погоду», — додала Діденко.

Нагадаємо, сьогодні, 1 жовтня, на горі Піп Іван фіксується сніг. Температура повітря становить -5°С. Видимість обмежена.

Як зазначив гірський рятувальник Василій Фіцак, вітер дме зі швидкістю 6-8 м/с. Пориви -- 12 м/с.

Так, у горах вже намело 5-15 сантиметрів, а місцями — до 50 сантиметрів снігу.

