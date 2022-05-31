День Української державності: Верховна Рада затвердила нове національне свято

В Україні на 28 липня святкуватимуть День Української державності.
Відповідне рішення ухвалила Верховна Рада України.
Про це 31 травня повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.
"28 липня в Україні буде нове державне свято - День Української Державності. За це рішення проголосувала Верховна Рада", - повідомив нардеп.
Зазначимо, що 24 серпня під час урочистостей з нагоди Дня Незалежності президент Володимир Зеленський підписав Указ про відзначення зародження української державності у День хрещення Київської Русі-України, яке святкують 28 липня.
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