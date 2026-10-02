Коли День вчителя 2021 в Україні: історія свята, найкращі привітання у листівках, віршах, прозі

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З Днем вчителя 2026 року в Україні: найкращі привітання у листівках, віршах, прозі, історія свята
День вчителя 2026 року в Україні святкують 4 жовтня. Найкращі привітання у картинках, віршах, прозі, історія та традиція свята в матеріалі ТСН.ua.
Історія та традиції святкування Дня учителя в Україні
Ідею святкувати День учителя задля вшанування працівників освіти з’явилася в багатьох країнах у XIX століття — переважно заходи присвячувалися видатним місцевим педагогам або визначним історичним подіям галузі. Наприклад, День вчителя в Аргентині (11 вересня) заснований у пам’ять видатного педагога-активіста, президента країни Домінго Фаустіно Сарм’єнто, а в Індії (5 вересня) — на честь філософа, громадського діяча і також президента країни Сарвепаллі Радхакришнана.
Традиційно День вчителя відзначається в першу неділю жовтня.
День вчителя 2026 року святкуватимуть 4 жовтня. Одним із видів привітання вчителів в Україні є «день самоврядування», коли школярі самостійно проводять уроки, а вчителі відпочивають та тільки спостерігають. Також цього дня у школах проводяться усілякі конкурси та концерти. Педагоги отримують квіти та символічні подарунки від дітей.
Привітання з Днем учителя у віршах та прозі
Вітаю з Днем вчителя! Бажаю, щоб Ваша праця завжди приносила радість, а успіхи учнів надихали та дарували гордість. Нехай у житті буде багато щирих посмішок, вдячних слів, приємних подій і здійснених мрій. Міцного здоров’я, невичерпної енергії, добробуту та мирного неба!
З Днем учителя вітаю,
Щастя й радості бажаю,
Миру, сонця і тепла,
Щоб душа завжди цвіла!
Щоб робота надихала,
А втома серця не торкалась,
Щоб учні успіхом тішили,
Цінували Вас і любили!
Щиро вітаю з Днем вчителя! Нехай кожен день дарує натхнення, повагу учнів і вдячність батьків. Бажаю терпіння, мудрості, душевного тепла та сил для нових звершень. Нехай робота приносить задоволення, а поза нею завжди чекають щастя, любов і затишок!
Хай кожен день дарує радість,
А учні — щирість і повагу,
Нехай в душі панує світло,
А серце не втрачає запалу.
Здоров’я, щастя і добра,
Натхнення, затишку й тепла,
Нехай здійсняться всі бажання,
А доля дарує процвітання!
З Днем вчителя! Від щирого серця бажаю міцного здоров’я, миру, благополуччя та безмежного натхнення. Нехай знання, які Ви даруєте дітям, повертаються до Вас їхніми успіхами й щирою вдячністю. Бажаю світлих буднів, приємних сюрпризів і якомога більше приводів для посмішки!
За мудрість, щирість і терпіння,
За Вашу працю і уміння,
Прийміть подяку в день святковий
І побажань букет чудовий!
Хай буде мир, добро і щастя,
Нехай минають всі негоди,
А кожен день приносить радість,
Любов і сонячну погоду!
Вітаю з професійним святом! Бажаю, щоб у серці завжди жила любов до своєї справи, а кожен новий навчальний рік відкривав цікаві можливості. Нехай учні радують своїми досягненнями, колеги підтримують, а рідні оточують турботою і теплом. Щастя, здоров’я, миру та здійснення найзаповітніших бажань!
Бажаєм радості й наснаги,
Від учнів щирої поваги,
Здоров’я, миру і тепла,
Щоб доля щедрою була.
Нехай здійсняться Ваші мрії,
Живуть у серці світлі надії,
А кожен день і кожна мить
Дарують привід світ любить!
Щиро вітаю з Днем вчителя! Нехай Ваша мудрість допомагає учням знаходити правильний шлях, а доброта назавжди залишається у їхніх серцях. Бажаю Вам невичерпних сил, творчого натхнення, поваги, достатку та родинного затишку. Нехай життя буде сповнене світлих подій і добрих людей!
Учителю, зі святом Вас!
Хай буде світлим кожен час,
Хай вдячні учні поруч будуть,
А Вашу доброту не забудуть.
Бажаєм щастя і добра,
Здоров’я, радості, тепла,
Натхнення, миру і достатку,
Щоб все в житті було в порядку!