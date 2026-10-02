Коли День вчителя 2021 в Україні: історія свята, найкращі привітання у листівках, віршах, прозі

З Днем вчителя 2026 року в Україні: привітання / © ТСН

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Історія та традиції святкування Дня учителя в Україні

Ідею святкувати День учителя задля вшанування працівників освіти з’явилася в багатьох країнах у XIX століття — переважно заходи присвячувалися видатним місцевим педагогам або визначним історичним подіям галузі. Наприклад, День вчителя в Аргентині (11 вересня) заснований у пам’ять видатного педагога-активіста, президента країни Домінго Фаустіно Сарм’єнто, а в Індії (5 вересня) — на честь філософа, громадського діяча і також президента країни Сарвепаллі Радхакришнана.

Традиційно День вчителя відзначається в першу неділю жовтня.

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День вчителя 2026 року святкуватимуть 4 жовтня. Одним із видів привітання вчителів в Україні є «день самоврядування», коли школярі самостійно проводять уроки, а вчителі відпочивають та тільки спостерігають. Також цього дня у школах проводяться усілякі конкурси та концерти. Педагоги отримують квіти та символічні подарунки від дітей.

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Привітання з Днем учителя у віршах та прозі

Вітаю з Днем вчителя! Бажаю, щоб Ваша праця завжди приносила радість, а успіхи учнів надихали та дарували гордість. Нехай у житті буде багато щирих посмішок, вдячних слів, приємних подій і здійснених мрій. Міцного здоров’я, невичерпної енергії, добробуту та мирного неба!

З Днем вчителя 2026 року в Україні / © ТСН.ua

З Днем учителя вітаю,

Щастя й радості бажаю,

Миру, сонця і тепла,

Щоб душа завжди цвіла!

Щоб робота надихала,

А втома серця не торкалась,

Щоб учні успіхом тішили,

Цінували Вас і любили!

З Днем вчителя 2026 року в Україні / © ТСН.ua

Щиро вітаю з Днем вчителя! Нехай кожен день дарує натхнення, повагу учнів і вдячність батьків. Бажаю терпіння, мудрості, душевного тепла та сил для нових звершень. Нехай робота приносить задоволення, а поза нею завжди чекають щастя, любов і затишок!

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З Днем вчителя 2026 року в Україні / © ТСН.ua

Хай кожен день дарує радість,

А учні — щирість і повагу,

Нехай в душі панує світло,

А серце не втрачає запалу.

Здоров’я, щастя і добра,

Натхнення, затишку й тепла,

Нехай здійсняться всі бажання,

А доля дарує процвітання!

З Днем вчителя 2026 року в Україні / © ТСН.ua

З Днем вчителя! Від щирого серця бажаю міцного здоров’я, миру, благополуччя та безмежного натхнення. Нехай знання, які Ви даруєте дітям, повертаються до Вас їхніми успіхами й щирою вдячністю. Бажаю світлих буднів, приємних сюрпризів і якомога більше приводів для посмішки!

З Днем вчителя 2026 року в Україні / © ТСН.ua

За мудрість, щирість і терпіння,

За Вашу працю і уміння,

Прийміть подяку в день святковий

І побажань букет чудовий!

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Хай буде мир, добро і щастя,

Нехай минають всі негоди,

А кожен день приносить радість,

Любов і сонячну погоду!

З Днем вчителя 2026 року в Україні / © ТСН.ua

Вітаю з професійним святом! Бажаю, щоб у серці завжди жила любов до своєї справи, а кожен новий навчальний рік відкривав цікаві можливості. Нехай учні радують своїми досягненнями, колеги підтримують, а рідні оточують турботою і теплом. Щастя, здоров’я, миру та здійснення найзаповітніших бажань!

З Днем вчителя 2026 року в Україні / © ТСН.ua

Бажаєм радості й наснаги,

Від учнів щирої поваги,

Здоров’я, миру і тепла,

Щоб доля щедрою була.

Нехай здійсняться Ваші мрії,

Живуть у серці світлі надії,

А кожен день і кожна мить

Дарують привід світ любить!

З Днем вчителя 2026 року в Україні / © ТСН.ua

Щиро вітаю з Днем вчителя! Нехай Ваша мудрість допомагає учням знаходити правильний шлях, а доброта назавжди залишається у їхніх серцях. Бажаю Вам невичерпних сил, творчого натхнення, поваги, достатку та родинного затишку. Нехай життя буде сповнене світлих подій і добрих людей!

З Днем вчителя 2026 року в Україні / © ТСН.ua

Учителю, зі святом Вас!

Хай буде світлим кожен час,

Хай вдячні учні поруч будуть,

А Вашу доброту не забудуть.

Бажаєм щастя і добра,

Здоров’я, радості, тепла,

Натхнення, миру і достатку,

Щоб все в житті було в порядку!

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