Коли День вчителя 2021 в Україні: історія свята, найкращі привітання у листівках, віршах, прозі

Коли День вчителя 2021 в Україні: історія свята, найкращі привітання у листівках, віршах, прозі

День вчителя 2021 в Україні відзначається 3 жовтня. Найкращі привітання у картинках, віршах, прозі, історія та традиція свята в матеріалі ТСН.ua.

Історія та традиції святкування Дня учителя в Україні

Ідея святкувати День учителя задля вшанування працівників освіти з'явилася в багатьох країнах у XIX століття — переважно заходи присвячувалися видатним місцевим педагогам або визначним історичним подіям галузі. Наприклад, День вчителя в Аргентині (11 вересня) заснований у пам'ять видатного педагога-активіста, президента країни Домінго Фаустіно Сарм'єнто, а в Індії (5 вересня) — на честь філософа, громадського діяча і також президента країни Сарвепаллі Радхакришнана.

В Україні День вчителя святкують ще за радянськіх часів. Це свято було закріплено Постановою Президії Верховної Ради СРСР "Про святкові та пам'ятні дати" 1980 року. Традиційно День вчителя відзначається в першу неділю жовтня.

День вчителя 2021 року святкуватимуть 3 жовтня. Одним з видів привітання вчителів в Україні є "день самоврядування", коли школярі самостійно проводять уроки, а вчителі відпочивають та тільки спостерігають. Також цього дня у школах проводяться усілякі конкурси та концерти. Педагоги отримують квіти та символічні подарунки від дітей.

Credits

Привітання з Днем учителя у віршах

Побажання вчителю від батьків

З Днем учителя вітаю!

Будьте радісні завжди.

Хай уроки пролітають

Швидко й гарно, як ві сні.



Хай щасливо і успішно

В школі день проходить Ваш.

І радіють усі діти,

Як заходите Ви в клас!

***

З Днем учителя вітаєм!

І сьогодні Вам бажаєм

Позитиву та кохання,

Щоб збувались всі бажання.



Учнів гарних та старанних,

Днів щасливих та безхмарних,

Щоб були у Вашім домі

Всі щасливі та здорові!

***

Зі святом дозвольте нам Вас привітати.

Щастя, здоров’я, добра побажати,

Пошани, тепла та й довгого віку,

Кохання і віри, багатства без ліку.



Працюється легко Вам хай і живеться,

А все, що в думках, хай одразу вдається,

З Днем вчителя щиро ми всі Вас вітаємо,

Всього Вам найкращого в світі бажаємо.

***

Хай буде прекрасним, щасливим це свято,

Бажаєм міцного здоров’я багато,

Вам вдячні за людяність, працю, знання,

Сердчене тепло та всього пізнання.

Бажаємо щастя, багатства, достатку,

Хай буде в житті Вашім все у порядку!

Привітання від учнів

Учителю мій рідний,

Вітаю Вас зі святом!

Бажаю Вам натхнення

І щастя пребагато,

Роботи — лиш легкої,

Здоров’я — щоб без міри,

Терпіння Вам до всього,

Ну а для серця — віри.

***

З Днем вчителя нині

Вітаю вас щиро.

Бажаю натхнення,

В житті щастя й миру.



Робота хай радість

Щоденно дарує,

Хай в долі добро

Повсякчасно панує.

***

Шановні наші вчителі,

Сьогодні щиро вас вітаємо!

З днем професійним вчителів

Від всього серця поздоровляємо!



Здорові будьте на літа,

Від праці лише багатійте.

Та гарний настрій назавжди

Ви по життю нести зумійте!



Кохання, радощів, тепла,

Усіх життєвих благ багато.

Ми всі бажаємо добра

В ваше чудове, світле свято!

***

З Днем вчителя прийміть мої вітання!

Здійсняться заповітні хай бажання,

Нехай удень, і з вечора до рання

Любов до школи гріє і кохання.



Хай вдячні учні за уроки будуть,

Знання в житті хай Ваші не забудуть.

Цінують, поважають працю люди,

У кожнім дні хай буде справжнє чудо!

Привітання з Днем вчителя колегам

Наснаги бажаю в нелегкій роботі,

Щоб добре родило навчання зерно.

Щоб крила юнацькі у вільнім польоті

Завжди пам’ятали про Ваше тепло.



Бажаю щоденних і сили, й терпіння,

Та усмішок щирих в очах, на устах.

Нехай не згасає науки горіння —

Воно і майбутнє у Ваших руках.

***

Низький уклін учителям,

Що сіють вічне і правдиве.

Це осінь з золотим гіллям

Приносить свято чорнобриве!



У ньому запах хризантем,

У ньому вічність і неспокій

Складних гіпотез й теорем

І мудрості життя уроки!

***

Вітаємо учителів

З прекрасним професійним святом.

Нехай щастить на ниві цій,

Ваш труд важливий та багатий!



Бо вклад, що несете в життя

Насправді самий головніший.

То ж зичимо всіляких благ

І успіхів в житті вірніших!



Щоб все складалося лиш так,

Як вам бажається у мріях.

І хай здійсняється завжди,

Все те, на що живе надія!

SMS вітання до Дня вчителя

Учитель на диво завжди креативний,

Успішно працює в Zoom і онлайн.

Він завжди привітний і позитивний,

Всі фішки уроку упевнено знає.



Він дошку покаже інтерактивну

І фоном приємним здивує щодня.

Із вчителем завжди працюють активно.

Йому в цілім світі ніхто нерівня!

***

У це прекрасне свято

Для Вас квітів багато

Спішим подарувати

Й від серця побажати:



Здоров’я, щастя та достатку,

Щоб все завжди було в порядку,

В роботі успіхів й натхнення,

Хай світлим буде сьогодення!

***

З Днем вчителя Вас

Сьогодні вітаю.

Натхнення завжди

До роботи бажаю.



Щоб успіхи всі

На шляху зустрічали,

Щоб в радості Ви

Дні прийдешні стрічали.

Найкращі листівки та відкритки з Днем вчителя

З Днем учителя

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Вітання з Днем вчителя у прозі

Вітання від учнів

День вчителя — свято гідних, сильних, мудрих та відважних людей. Вчитель — це не просто складна та важлива професія, це справжня місія. Бо саме вчителі роблять нашу країну сучасною, сильною та розвиненою, а українців — гідними, розумними, навченими, людяними. Дякую вам за вашу чесну, несамовиту працю, за цей неймовірний вклад, за все, що ви робите день за днем. Із Днем учителя!

***

Вітаю з Днем вчителя. Нехай всі зорі на небі виконують Ваші побажання, нехай всі учні у школі виконують всі домашні завдання, нехай всі дні у Вашому житті будуть добрими та щасливими. Здоров’я Вам, вчителю, відмінного настрою та щирих посмішок!

***

Вітаю з Днем вчителя! Бажаю нових звершень, значних досягнень та великих успіхів! Хай всі ваші старання та зусилля роблять наш чудовий світ ще прекраснішим! Міцного вам здоров’я, величезного терпіння, радості та внутрішньої гармонії, поваги та щирої вдячності від учнів та батьків!

Побажання від батьків

Вчитель — складна професія, яка вимагає надзвичайних сил, мужності та гідності. Але ви, наш дорогий вчителю, вважаєте цю професію справою свого життя, та ви — приклад для всіх інших. Найкращого нашого вчителя вітаємо із професійним святом, та від усього серця побажаємо сил, вдячних учнів та натхнення робити таку прекрасну та гідну справу!

***

Вітаю з Днем вчителя! Бажаю бути поважною особою у школі, щасливою людиною в житті! Бажаю з кожним своїм уроком дарувати учням міцні знання, веселі мрії, бажаю з кожною хвилиною життя дарувати своєму серцю радість, щиру любов!

***

Вчителю, вітаємо вас! В цей день ми хочемо висловити вам нашу безмежну подяку за те, що ви віддаєте дітям всю свою дорогоцінну душу, даруєте їм мудрість та знання, тепло та любов вашого серця. Бажаємо ніколи на старіти душею, сил та наснаги, вдячних дітей та сонячних днів! Із Днем вчителя!

Теплі вітання першій вчительці

День вчителя — свято, яке ми з радістю відзначаємо сьогодні! І вітаємо вас, найкращий у світі вчитель. Ви кожного дня вкладаєте сою душу в учнів, даруючи їм цінні знання та свою любов. Величезний уклін вам та безмежна подяка за вашу працю! З Днем вчителя!

***

Вітаю з Днем вчителя та хочу побажати впевненості, витримки, міцного здоров’я та міцних сил. Нехай Ваша любов до життя, до своєї роботи, до всього світу буде без меж, нехай Ваші учні будуть слухняними та спроможними на великі перемоги, нехай Ваше серце зустрічає кожен день з доброю надією, нехай Ваша душа з кожною миттю познає смак щастя.

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У цей осінній святковий день бажаємо відчути тепло учнівських сердець і силу батьківської вдячності та поваги. Хай життя буде наповнене наснагою, любов’ю та здоров’ям, а педагогічна майстерність з кожним роком стає ще більш витонченою.

Найкращі вітання класному керівникові

Вітаю з Днем вчителя. Бажаю впевненості та бадьорості, здоров’я та натхнення, поваги та любові, вдачі та успіху. Нехай кожен день буде добрим та веселим, цікавим та яскравим, нехай кожен учень радує Вас своїми досягненнями, нехай кожна близька людина дарує Вам гармонію та щастя.

***

Вітаю з Днем вчителя. Бажаю працювати без втоми. Бажаю насолоджуватися життям без будь-яких втрат. Бажаю щирого кохання, великої поваги, безмежного щастя та невгамовного натхнення. Бажаю бути чудовим вчителем, чудовою людиною та чудовим прикладом альтруїзму.

***

Вітаємо від усіх нас, нашого дорогого вчителя, із професійним святом! Вдяка вам та низький уклін за вашу працю, доброту, професіоналізм та любов до учнів. Вітаємо та бажаємо довгих років і щастя!

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