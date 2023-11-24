День відкритих дверей у СІЗО: за трьох підозрюваних в корупції внесли багатомільйонні застави

Щоб не залишатися під вартою, фігуранти гучних кримінальних справ надзвичайно швидко знайшли потрібні для виходу зі слідчого ізолятора десятки мільйонів гривень.

У п’ятницю, 24 листопада, колишній голова Держспецзв’язку Щиголь, нардеп Одарченко та забудовник Копистира вийшли із СІЗО, оскільки за них було внесено визначену судом заставу.

Про це повідомили в Центрі протидії корупції (ЦПК).

“Нам невідомо, внесли вони заставу самостійно чи це зробили треті особи, але швидкість внесення багатомільйонних застав космічна”, - йдеться у повідомленні.

Ексголову Держспецзв’язку Юрія Щиголя підозрюють у заволодінні державними коштами на понад 62 млн грн під час закупівлі засобів інформатизації. Під вартою він пробув один день. Прокурори САП просили призначити для нього заставу у розмірі 50 млн грн, однак суд погодився на вдвічі меншу суму - 25 млн грн. Гроші знайшлися.

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Нардепа Андрія Одарченка (застава 15 млн грн) та забудовника Сергія Копистиру (застава 100 млн грн) підозрюють у спробі підкупу голови Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафи Найєма та віцепрем'єр-міністра з відновлення України Олександра Кубракова.

“Забудовника Сергія Копистиру лише сьогодні зранку відправили у СІЗО із заставою у 100 млн грн, а вже до вечора гроші внесли”, - відзначили в ЦПК.

До слова, прокурори САП просили призначити щодо Копистири заставу у розмірі 199,9 млн грн, але його адвокат стверджував, що така сума є непомірною для його підзахисного і клопотав про лише 214 тисяч грн.

“Після виходу із СІЗО усі підозрювані повинні будуть дотримуватися низки обов'язків, зокрема утриматися від спілкування з свідками чи іншими підозрюваними, здати паспорти для виїзду за кордон та носити електронний браслет”, - нагадали у ЦПК.

Якщо підозрювані порушать покладені на них обов’язки, то заставу можуть стягнути в бюджет.

Нагадаємо, в ексголови Держспецзв'язку Юрія Щиголя, якого підозрюють у “схематозі” на десятки мільйонів гривень, знайшли величезні статки. Тільки криптовалютою експосадовець має аж 1,5 мільйона доларів.

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