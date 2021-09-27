День вихователя: найкращі привітання, листівки, прикольні sms, історія свята

День вихователя в Україні щорічно відзначається 27 вересня. 2021 року ця дата припадає на понеділок.

Це свято має ще одну назву — Всеукраїнський день дошкільних працівників (дошкільної освіти).

Історія свята

День вихователя в Україні почали відзначати 2011 року, коли Кабінет міністрів затвердив постанову N 629 від 13 квітня 2011 року про програму розвитку дошкільної освіти до 2017 року, а також після резолюції I Всеукраїнського з'їзду працівників дошкільної освіти.

Щорічно цього дня заведено вітати вихователів у дитячих садках, відзначати досягнення у професійній сфері, проводити святкові заходи, влаштовувати концерти. Також цього дня вихователі можуть відвідувати професійні семінари та конференції для удосконалення своєї майстерності.

Привітання з Днем вихователя - прикольні sms

Шлемо всім низький уклін,

За любов, старання,

За цей другий рідний дім,

Гарне виховання.

Хай і далі цей садок

Вабить до себе діток,

Хай живе і процвітає,

Негараздів хай не знає.

***

Вихователі, любі наші,

Найласкавіші і найкращі!

Вас вітаємо, вам ми вдячні,

Бо ж нелегкі свої задачі

Ви виконуєте відмінно,

Добросовісно і сумлінно!

Таке покликання Вам долею дано -

з Любов’ю дітям серце віддавати.

Цей шлях життєвий обрано давно

Професія чудова – вихователь!

***

В цей святковий осінній час

Прийміть побажання від нас!

Хай буде здоров'я міцне, мов граніт,

І з ним Вам прожити не меньше ста літ.



Хай горе обходить Вас стороною,

А щастя приходить і ллється рікою!

Хай кожен день до Вас приходить радість,

І дового десь блукає старість,

Щоб ніколи не старіли,

А душею молоділи.

Картинки і листівки для привітання

Привітання з Днем вихователя в прозі

Дякуємо вам за працю, непросту і часом непомітну. Завдяки вашій любові до малюків, вашій щирій турботі та професіоналізму нам, батькам, набагато легше ростити дітей. Бажаємо вам невичерпного джерела сил, здоров'я, натхнення і творчості! Щастя, тепла, достатку вашим родинам!

***

Хочу від щирого серця привітати Вас з цим важливим днем. Дякую за добре серце і самовіддачу, з якою Ви працюєте, з якої даруєте діткам любов і турботу. Бажаємо жити в достатку, а щастя нехай, немов кращий друг, завжди йде з Вами в ногу.

***

Дорогі наші самі добрі і хороші вихователі, дозвольте привітати вас з професійним святом. Нехай непосиди, яким ви даруєте любов і турботу завжди радують, ваші будинки будуть сповнені щастя, а в житті все складається вдало і так як мріється.

***

Вітаю з Днем вихователя всіх дошкільних працівників. Бажаю посміхатися кожен день, веселитися, радіти і вірити в чудеса, немов дитина. Нехай робота переносить в дивовижний світ мрій і казок, нехай життя буде добрим, щасливим і барвистою. Здоров'я Вам, терпіння, наснаги і величезного щоденного натхнення.

***

Вітаємо з професійним святом людей, чия душевність, теплота і серцева доброта допомагають найважливішого - становленню особистості дитини. Бажаємо Вам весни в душі, бадьорості, радісних подій, здоров'я і творчого натхнення.

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