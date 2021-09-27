День вихователя: найкращі привітання, листівки, прикольні sms, історія свята

День вихователя в Україні щорічно відзначається 27 вересня. 2021 року ця дата припадає на понеділок.
Це свято має ще одну назву — Всеукраїнський день дошкільних працівників (дошкільної освіти).
Історія свята
День вихователя в Україні почали відзначати 2011 року, коли Кабінет міністрів затвердив постанову N 629 від 13 квітня 2011 року про програму розвитку дошкільної освіти до 2017 року, а також після резолюції I Всеукраїнського з'їзду працівників дошкільної освіти.
Щорічно цього дня заведено вітати вихователів у дитячих садках, відзначати досягнення у професійній сфері, проводити святкові заходи, влаштовувати концерти. Також цього дня вихователі можуть відвідувати професійні семінари та конференції для удосконалення своєї майстерності.
Привітання з Днем вихователя - прикольні sms
Шлемо всім низький уклін,
За любов, старання,
За цей другий рідний дім,
Гарне виховання.
Хай і далі цей садок
Вабить до себе діток,
Хай живе і процвітає,
Негараздів хай не знає.
***
Вихователі, любі наші,
Найласкавіші і найкращі!
Вас вітаємо, вам ми вдячні,
Бо ж нелегкі свої задачі
Ви виконуєте відмінно,
Добросовісно і сумлінно!
Таке покликання Вам долею дано -
з Любов’ю дітям серце віддавати.
Цей шлях життєвий обрано давно
Професія чудова – вихователь!
***
В цей святковий осінній час
Прийміть побажання від нас!
Хай буде здоров'я міцне, мов граніт,
І з ним Вам прожити не меньше ста літ.
Хай горе обходить Вас стороною,
А щастя приходить і ллється рікою!
Хай кожен день до Вас приходить радість,
І дового десь блукає старість,
Щоб ніколи не старіли,
А душею молоділи.
Картинки і листівки для привітання
Привітання з Днем вихователя в прозі
Дякуємо вам за працю, непросту і часом непомітну. Завдяки вашій любові до малюків, вашій щирій турботі та професіоналізму нам, батькам, набагато легше ростити дітей. Бажаємо вам невичерпного джерела сил, здоров'я, натхнення і творчості! Щастя, тепла, достатку вашим родинам!
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Хочу від щирого серця привітати Вас з цим важливим днем. Дякую за добре серце і самовіддачу, з якою Ви працюєте, з якої даруєте діткам любов і турботу. Бажаємо жити в достатку, а щастя нехай, немов кращий друг, завжди йде з Вами в ногу.
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Дорогі наші самі добрі і хороші вихователі, дозвольте привітати вас з професійним святом. Нехай непосиди, яким ви даруєте любов і турботу завжди радують, ваші будинки будуть сповнені щастя, а в житті все складається вдало і так як мріється.
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Вітаю з Днем вихователя всіх дошкільних працівників. Бажаю посміхатися кожен день, веселитися, радіти і вірити в чудеса, немов дитина. Нехай робота переносить в дивовижний світ мрій і казок, нехай життя буде добрим, щасливим і барвистою. Здоров'я Вам, терпіння, наснаги і величезного щоденного натхнення.
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Вітаємо з професійним святом людей, чия душевність, теплота і серцева доброта допомагають найважливішого - становленню особистості дитини. Бажаємо Вам весни в душі, бадьорості, радісних подій, здоров'я і творчого натхнення.
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