День військового фінансиста України: найкращі привітання у віршах, прозі, листівках, історія свята

Це свято було започатковано 1999 року наказом міністра оборони України.

29 жовтня в Україні щорічно відзначається професійне свято у Збройних силах України - День військового фінансиста.

Історія свята

Це свято було започатковано 1999 року наказом міністра оборони України. Головна його мета – підвищення авторитету військовослужбовців, які несуть службу у фінансово-економічних органах, а також зміцнення престижу фінансової служби Збройних сил України загалом. Дата була обрана не випадково: 8 років до цього, 1991 року, в цей день було створено Фінансове управління головного оборонного відомства України.

Головне завдання фінансової служби ЗС України – гарантування своєчасних виплат фінансового забезпечення та грошових винагород військовослужбовцям, а також цільового та ефективного використання коштів, виділених на оборону держави.

Картинки і листівки для привітання

З Днем військового фінансиста

Привітання з Днем військового фінансиста

З Днем військового фінансиста

Привітання з Днем військового фінансиста

Привітання з Днем військового фінансиста - прикольні sms

Щиро шлю тобі вітання

У день фінансиста!

Не простого, а військового!

Нехай совість буде чиста!

Ти державу не дури,

А військо – тим паче,

Завжди правильно вирішуй

Робочі задачі!

І нехай завжди добром

Світиться оселя,

Живуть в ній нехай тепло,

Та рідня весела!

***

Ти фахівець,звичайно, класний,

Ти – фінансист військовий!

Тебе сьогодні я вітаю щиро!

Та зичу я тобі здоров´я!

Нехай ідуть усі проблеми

Подалі собі к бісу!

Ти перед ними у цей день

Велику став завісу!

Бажаю жити без війни,

Та рахувати гроші власні,

У душу – радості й весни,

У серце зичу тобі щастя!

***

Фінансіст військовий ти!

Мої для тебе побажання!

Настрій буде хай чудовий

На роботі вже зрання!

Я успішності бажаю,

Та кар'єри гарної,

Щоб на службі твоя праця

Не ставала марною!

Хай добро веде вперед,

Хай манити удача,

А якщо зобразити хтось,

Сміливо давай здачі!

***

Щиро я тебе вітаю

З днем військового фінансиста!

Щоб було у підрахунках

У тебе все чисто!

Щоб помилка на закралась

В документ ніякий,

Задоволення отримувати

Щоб від свого фаху!

Працювати щоб з настроєм

Завжди позитивним,

Щоб ніколи не було

В душі негатива!

***

Вітаю вас із професійним святом — Днем військового фінансиста! З нагоди професійного свята зичу Вам та Вашим родинам щастя, добра і миру, енергії для нових досягнень на благо нашої Батьківщини та її Збройних Сил!

***

На Вас покладений почесний обов’язок із фінансового забезпечення військ, починаючи від нарахування соціальних виплат особовому складу, й закінчуючи здійсненням фінансово-господарської діяльності військ під час бойових дій. У цей святковий день висловлюю щиру подяку та зичу Вам та Вашим родинам щастя, здоров’я, постійної удачі та наснаги до нових професійних звершень задля нашої України та її Збройних Сил.

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