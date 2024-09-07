День воєнної розвідки України: Буданов розповів про діяльність ГУР в тилу ворога

Триває розширення мережі лояльних прибічників на території Росії, а також диверсії в глибокому тилу ворога.

Кіберфахівці ГУР протягом року провели десятки успішних операцій, здобувши для України цінні відомості, проникли в бази даних держави-агресора, знайшли слабкі місця у зв’язку.

Про це розповів очільник ГУР Міноборони Кирило Буданов на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook у День воєнної розвідки України.

"І це не єдине джерело інформації щодо діяльності військово-політичного командування Росії, які наразі є в розпорядженні української воєнної розвідки. Побудована на страху та жорстокості російська державність має термін придатності. Тому розширення мережі лояльних прибічників, як і диверсії в глибокому тилу – тривають", – зазначив Буданов.

Крім того, він нагадав, що підрозділи ГУР на постійній основі залучені до виконання складних бойових задач як на лінії, так і за лінією розмежування.

"Бійці-розвідники відбивають атаки ворога, забезпечують евакуацію поранених, звільняють оборонців і цивільних із російської неволі, повертають громадян України додому з держав, де відбуваються бойові дії. Багаторівнева система воєнної розвідки, яку вдалося вибудувати Україні за роки незалежності, – це сукупність відчайдушних зусиль, героїчних вчинків та професіоналізму конкретних людей", – наголосив керівник ГУР.

Нагадаємо, Буданов назвав три мотиви для співпраці з розвідкою. Керівник ГУР описав деякі професійні прийоми під час роботи української розвідки та руху опору на окупованих територіях.

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