День захисників і захисниць України 2021: привітання у віршах, прозі, листівках, історія свята

Цього дня одночасно святкують Покрову Пресвятої Богородиці та День Українського козацтва.

14 жовтня в Україні відзначається державне свято День захисників и захисниць України. Це свято є неробочим і щорічного його святкують від 2014 року.

Історія свята

Передумовою появи свята до Дня захисника країни стало підсилення тенденції декомунізації та відмови від радянських символів і свят в українському суспільстві внаслідок реакції на збройну агресію Росії 2014 року.

Президент України Петро Порошенко встановив щорічно 14 жовтня відзначати — День захисника України та скасував святкування Дня захисника Вітчизни, яке традиційно святкували 23 лютого.

"В багатому на подвиги літописі українського воїнства безліч битв і дат, гідних стати Днем захисника Вітчизни. Я наголошую, Україна більше ніколи не відзначатиме це свято за військово-історичним календарем сусідньої країни. Ми будемо шанувати захисників своєї Батьківщини, а не чужої!", - відзначив тодішній президент Петро Порошенко у своєму виступі під час військового параду в Києві 24 серпня 2014 року.

Голова Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович мотивував вибір дати 14 жовтня для Дня захисника України історичною традицією вшанування українського війська на Покрову. Пізніше цей день зробили державним святом і неробочим днем.

У липні 2021 року Верховна Рада перейменувала День захисника України, ухваливши відповідні зміни в закон, обумовивши це "гендерно-збалансованому висвітленню ролі військовослужбовців обох статей на військовій службі та належному вшануванню жінок та чоловіків — захисників незалежності і територіальної цілісності України, військових традицій і звитяг Українського народу на рівні державного свята".

Тож від 2021 року щорічно 14 жовтня в Україні святкують День захисників і захисниць.

Привітання з Днем захисника у віршах

Зі святом державним тебе привітаю!

Відваги й наснаги тобі побажаю!

Досягнень високих і здійснення мрій

Побільше життєвих і світлих надій!

***

Якщо ти стоїш в строю,

Пам'ятай Батьківщину свою,

Пам'ятай: син ти і солдат.

На тебе завжди дивляться

Наші пильні очі,

Наші добрі серця.

І на все тобі відповідь -

Найдорожче нашої Батьківщини

На світі немає!

***

Сьогодні Україна святкує славне свято,

Це свято – чоловіче, твоє це свято, брате!

Це свято тих, хто ладен у будь-яку хвилину

Родину захищати і рідну Україну!

Хай мир панує завжди і спокій навкруги,

Будь-що тобі хай буде, мій брате, до снаги,

Хай множаться здобутки, життя хай процвітає,

Покровом Божа Матір тебе хай огортає!

***

З Днем захисника тебе!

Небо завжди голубе,

Буде хай над головою

І красою степовою

Любувався, щоб завжди

Не стрічав, щоб ти біди.

Був веселим і відважним,

Сильним, мудрим і поважним!

***

Воїне, лицарю славний,

Ти зброю тримаєш в руках,

Щоб на нашу країну-державу

Злий не зазіхав ворог.

Будь мужній і будь достойний

Ти слави своїх батьків,

Відважний вкраїнський воїне,

Нащадку славних козаків!

***

Ти чоловік! Для нас опора!

Ти наш сімейний захисник

Сьогодні, завтра і учора

Коханий нами рятівник!

***

З мужнім Днем тебе вітаю!

Хай всміхнеться тобі доля,

Вдача поряд хай літає,

Буде дім, сім’я і воля.

***

Героям країни,

Воїнам світла –

Захисникам України,

Що мужньо боронять нас

Від супостата,

Ні танком ні градом

Вас не залякати.

Всім тим що життя

Не шкодують віддати –

Низький вам уклін,

І велика подяка!

Картинки і листівки для привітання

Привітання з Днем захисника у прозі

Вітаю вас із Днем захисника України! Від усієї душі бажаю творчих успіхів, звершення всіх намічених планів, стабільності і процвітання. Головне, щоб не гриміли вибухи, не плакали наші матері, а наші діти жили в багатій і процвітаючій країні й відчували гордість за свою Вітчизну! Мирного неба і благополуччя!

***

Дозвольте привітати Вас зі святом мужності і патріотизму, святом історії і добра - Днем Захисника України. Це свято не лише чоловіків, це свято всіх, хто любить і захищає свою Батьківщину. Це - свято України. Нехай Ваш дім буде наповнений світлом і любов'ю, а робота приносить лише задоволення!

***

Прийміть найщиріші вітання з Днем захисників і захисниць України! Це свято має особливе значення. Воно нагадує про громадянський обов'язок і важливе чоловіче призначення. Наш святий обов'язок - зберегти мир і злагоду в суспільстві і на землі. Бажаємо Вам доброго здоров'я, щастя, благополуччя і всього самого світлого і прекрасного!

***

З великою радістю я вітаю Вас з Днем захисників і захисниць України. Напевно, багато хто сьогодні скаже Вам, що це Ваше професійне свято. Але ж служіння Вітчизні - це більше, ніж професія. Це - величезна любов, сила волі й патріотизм. Від усього серця бажаю Вам стійкості, мужності, успіхів, матеріального благополуччя, любові, миру і добра!

***

Вітаю Вас з чудовим святом - Днем захисника України. Цей день уособлює мужність, силу, честь і обов'язок! Від усієї душі бажаю Вам міцного здоров'я, успіхів і процвітання. Нехай у Вашому домі панують довіра і мир, а в роботі - стабільність!

Читайте також:

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання