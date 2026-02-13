- Дата публікації
День закоханих у темряві: "Укренерго" повідомило про відключення світла 14 лютого
У суботу українцям доведеться коригувати свої плани на День святого Валентина з урахуванням графіків, адже енергетики анонсували обмеження електропостачання протягом всієї доби.
У суботу, 14 лютого, в усіх регіонах України протягом усієї доби (з 00:00 до 24:00) будуть застосовуватися графіки погодинних відключень для населення та графіки обмеження потужності для промислових споживачів. Причина обмежень — серйозні наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.
Про це повідомляє пресслужба НЕК «Укренерго» у своєму офіційному Telegram-каналі.
Де дізнатися свій графік
Енергетики наголошують, що ситуація в енергосистемі залишається динамічною і може змінитися. Час та обсяг застосування відключень за конкретною адресою радять дізнаватися виключно на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні.
Крім того, графіки відключень для всіх черг публікують інтернет-ресурси місцевої влади та ЗМІ.
Прохання до споживачів
В «Укренерго» також звернулися до громадян із важливим закликом. Коли електроенергія з’являється за графіком, споживати її слід максимально ощадливо.
Це допоможе зменшити навантаження на систему, яка працює в екстремальних умовах після обстрілів.
Нагадаємо, Росія знову атакувала енергетику, внаслідок чого дві області частково залишились без світла. На Миколаївщині знеструмлення спровокували «Шахеди», а в Херсоні причина наразі невідома.