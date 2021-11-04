День залізничника в Україні: привітання у віршах, прозі, листівках, історія свята

День залізничника в Україні святкують двічі на рік.

Щорічно 4 листопада працівники залізничного транспорту України відзначають своє професійне свято.

Оскільки ще в епоху існування СРСР була традиція вшановувати залізничників у першу неділю серпня, ще з того часу залізничники, 98% яких є членами профспілки, офіційно святкують два професійні свята: літнє — День профспілки та осіннє — День залізничника.

Історія свята

Свято було засновано указом Леоніда Кучми 1993 року. Днем залізничника ця дата стала з ініціативи працівників Львівської залізниці. Виявляється саме 4 листопада 1861 року з Відня через Перемишль до залізничного вокзалу Львова прибув перший поїзд на територію сучасної України, який називався "Ярославом". У нинішньому розумінні "Ярослав" був поїздом міжнародного сполучення. Він з'єднував Відень, Краків, Перемишль та Львів. Тож 4 листопада вважається початком історії залізниць в Україні.

Зазвичай цього дня працівники Укрзалізниці отримують державні відзнаки і подарунки. Для залізничників організовують святкові концерти.

Привітання з Днем залізничника у віршах

Твоя нелегка робота

Нехай в радість буде день за днем.

У дощ, у сніг, у будь-який час року

Ми на залізниці тебе знайдем.

Нехай здоров’я буде міцним,

Завжди хай буде вдосталь сил,

Щоб погляд твій залишався влучним,

А шеф щоб на руках носив!

***

З Днем залізничника вітаю!

Праці гарної вам бажаю.

Щоб перон завжди був світлим,

Пасажир щоб був привітним.



Зарплатні бажаю вище,

З рідними бувати більше.

Гарної завжди дороги,

А в житті вам − перемоги.

***

З Днем працівника залізної дороги!

Хай будуть від життя одні лиш перемоги,

Хай завжди все збувається,

Усе, що забажається!

Добра, турботи, ласки,

Життя, неначе в казці!

***

З Днем залізничника вітання

Вам шлю я щирі, від душі!

Хай потяг мчить у вир кохання,

Удачі й успіхів в житті.



Проблеми йдуть хай паралельно,

Нехай радіє серця стук.

Щасливих зустрічей приємних,

Недовгих з рідними розлук!

***

Час прийшов нам привітати

Залізничників зі святом!

Побажати щастя й долі,

Щоб всього було доволі.



Рідні й друзі щоб любили,

Щоб ніколи не хворіли,

А ваші пасажири всі,

Щоб були добрі і не злі.



Зарплатню щоби підняли,

Частіше премії давали,

Щоб горя й бід ви не зазнали

Й на море кожен рік літали.

Картинки і листівки для привітання

З Днем залізничника України

Привітання з Днем залізничника

З Днем залізничника

Привітання з Днем залізничника

Привітання з Днем залізничника у прозі

Вітаю з Днем залізничника! Хочу побажати розквіту твоїй сфері, щоб ти міг пишатися своєю професією! Будь відкритим, щирим та відвертим! Нехай твоя робота приносить людям безліч можливостей подорожувати та знайомитися з чудовими краєвидами різних міст та сіл у різних країнах! Бажаю радості, вдачі та кохання!

***

Від щирого серця сьогодні вся країна, всі ми, вітаємо вас наші залізничники з вашим Днем! Вам ми бажаємо, щоб весь смуток, біль, образи, розчарування сьогодні пішли з життя раз і назавжди. Щоб те щастя, яке ви зустрінете одного разу, ніколи більше від вас не йде. А з вами завжди буде удача. Нехай ваше свято принесе вам у житті парочку яскравих сюрпризів! За вас сьогодні ми піднімемо келихи. Нехай вас береже Господь і оберігає від усього поганого в житті.

***

Вас, наших щирих залізничників сьогодні з вашим святом, вітає вся країна. Ми бажаємо вам, щоб всі ті розчарування, які колись були у вашому житті, проходили і залишалися позаду. А попереду вас зустрічало світле майбутнє і прекрасний світ. Щоб казка одного разу відвідала і ваші життя. Нехай збуваються всі ваші мрії і плани. Нехай життя стане для вас настільки яскравим, що ніхто вже не зіпсує вам його! Зі святом, залізничники!

***

Вітаємо вас, шановні залізничники! Сьогодні не найкращі часи для залізничної дороги України, але попри всі складнощі бажаємо вам оптимізму та радості! Нехай потяг підхопить вас у свято і доставить на станцію "Щастя" живими та здоровими! Хай у вас буде підтримка рідних, піднесений настрій та завжди зелене світло семафора.

***

З Днем залізничника! твоя професія цінна та значима! Ти той, хто єднає людей та допомагає знайомитися зі світом! Бажаю тобі у професійне свято наснаги та радості, творчого розвитку та величезних успіхів! Хай всі бажання швидко матеріалізуються!

Читайте також:

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання