День залізничника в Україні: привітання у віршах, прозі, листівках, історія свята

День залізничника в Україні святкують двічі на рік.
Щорічно 4 листопада працівники залізничного транспорту України відзначають своє професійне свято.
Оскільки ще в епоху існування СРСР була традиція вшановувати залізничників у першу неділю серпня, ще з того часу залізничники, 98% яких є членами профспілки, офіційно святкують два професійні свята: літнє — День профспілки та осіннє — День залізничника.
Історія свята
Свято було засновано указом Леоніда Кучми 1993 року. Днем залізничника ця дата стала з ініціативи працівників Львівської залізниці. Виявляється саме 4 листопада 1861 року з Відня через Перемишль до залізничного вокзалу Львова прибув перший поїзд на територію сучасної України, який називався "Ярославом". У нинішньому розумінні "Ярослав" був поїздом міжнародного сполучення. Він з'єднував Відень, Краків, Перемишль та Львів. Тож 4 листопада вважається початком історії залізниць в Україні.
Зазвичай цього дня працівники Укрзалізниці отримують державні відзнаки і подарунки. Для залізничників організовують святкові концерти.
Привітання з Днем залізничника у віршах
Твоя нелегка робота
Нехай в радість буде день за днем.
У дощ, у сніг, у будь-який час року
Ми на залізниці тебе знайдем.
Нехай здоров’я буде міцним,
Завжди хай буде вдосталь сил,
Щоб погляд твій залишався влучним,
А шеф щоб на руках носив!
***
З Днем залізничника вітаю!
Праці гарної вам бажаю.
Щоб перон завжди був світлим,
Пасажир щоб був привітним.
Зарплатні бажаю вище,
З рідними бувати більше.
Гарної завжди дороги,
А в житті вам − перемоги.
***
З Днем працівника залізної дороги!
Хай будуть від життя одні лиш перемоги,
Хай завжди все збувається,
Усе, що забажається!
Добра, турботи, ласки,
Життя, неначе в казці!
***
З Днем залізничника вітання
Вам шлю я щирі, від душі!
Хай потяг мчить у вир кохання,
Удачі й успіхів в житті.
Проблеми йдуть хай паралельно,
Нехай радіє серця стук.
Щасливих зустрічей приємних,
Недовгих з рідними розлук!
***
Час прийшов нам привітати
Залізничників зі святом!
Побажати щастя й долі,
Щоб всього було доволі.
Рідні й друзі щоб любили,
Щоб ніколи не хворіли,
А ваші пасажири всі,
Щоб були добрі і не злі.
Зарплатню щоби підняли,
Частіше премії давали,
Щоб горя й бід ви не зазнали
Й на море кожен рік літали.
Картинки і листівки для привітання
Привітання з Днем залізничника у прозі
Вітаю з Днем залізничника! Хочу побажати розквіту твоїй сфері, щоб ти міг пишатися своєю професією! Будь відкритим, щирим та відвертим! Нехай твоя робота приносить людям безліч можливостей подорожувати та знайомитися з чудовими краєвидами різних міст та сіл у різних країнах! Бажаю радості, вдачі та кохання!
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Від щирого серця сьогодні вся країна, всі ми, вітаємо вас наші залізничники з вашим Днем! Вам ми бажаємо, щоб весь смуток, біль, образи, розчарування сьогодні пішли з життя раз і назавжди. Щоб те щастя, яке ви зустрінете одного разу, ніколи більше від вас не йде. А з вами завжди буде удача. Нехай ваше свято принесе вам у житті парочку яскравих сюрпризів! За вас сьогодні ми піднімемо келихи. Нехай вас береже Господь і оберігає від усього поганого в житті.
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Вас, наших щирих залізничників сьогодні з вашим святом, вітає вся країна. Ми бажаємо вам, щоб всі ті розчарування, які колись були у вашому житті, проходили і залишалися позаду. А попереду вас зустрічало світле майбутнє і прекрасний світ. Щоб казка одного разу відвідала і ваші життя. Нехай збуваються всі ваші мрії і плани. Нехай життя стане для вас настільки яскравим, що ніхто вже не зіпсує вам його! Зі святом, залізничники!
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Вітаємо вас, шановні залізничники! Сьогодні не найкращі часи для залізничної дороги України, але попри всі складнощі бажаємо вам оптимізму та радості! Нехай потяг підхопить вас у свято і доставить на станцію "Щастя" живими та здоровими! Хай у вас буде підтримка рідних, піднесений настрій та завжди зелене світло семафора.
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З Днем залізничника! твоя професія цінна та значима! Ти той, хто єднає людей та допомагає знайомитися зі світом! Бажаю тобі у професійне свято наснаги та радості, творчого розвитку та величезних успіхів! Хай всі бажання швидко матеріалізуються!
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