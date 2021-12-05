День Збройних Сил України: найкращі привітання у віршах, прозі, картинках, історія свята

День ЗСУ щорічно відзначається 6 грудня.
День Збройних сил України — святковий день на честь ЗСУ. Відзначається щорічно 6 грудня — в день ухвалення 1991 року закону України "Про Збройні сили України".
Історія свята
День Збройних Сил Україні 6 грудня символічно збігається з початком Першого Зимового Походу армії УНР цього дня. Проте версія, що саме тому День ЗСУ відзначається 6 грудня не є підтвердженою.
Це свято встановлене постановою ВРУ 1993 року, не є неробочим днем. Наразі Збройні Сили України складаються із сухопутних військ, повітряних та військово-морських сил та інших підрозділів. Сухопутні війська найбільш численні і включають механізовані та танкові війська, високомобільні десантні війська, ракетні війська та артилерію, а також війська армійської авіації та протиповітряної оборони.
Привітання з Днем Збройних Сил України у віршах
Воїне, лицарю славний
Ти зброю тримаєш в руках,
Щоб на нашу країну-державу
Злий не зазіхнув ворог.
Будь мужній і будь достойний
Ти слави своїх батьків,
Відважний вкраїнський воїне,
Нащадку славних віків.
***
Збройні сили України —
Слава, гордість, міць країни!
Захищають мир, свободу
Служать рідному народу!
Щира шана і подяка
Хлопцям, молодим солдатам,
Що строкову службу чесно
Сприйняли, як борг почесний!
***
Вітають тебе і тополька, й калина,
І синє озерце, й тендітний ручай
Зі святом - із Днем Збройних сил України,
Ти свято це, воїне, гідно стрічай!
Стрічай його гордо, сміливо і славно,
Стрічай за звичаєм дідів-козаків,
Хай служба іде і звитяжно, і вправно
І Бог береже хай вовіки віків!
***
Серце моє стукоче, серце моє щемить
Лине до тебе серце у цю святкову мить,
Через ліси й озера, через річки й долини,
Щоб привітати зі святом - з Днем Збройних Сил України!
Картинки і листівки до Дня ЗСУ
Привітання з Днем ЗСУ у прозі
У День Збройних Сил України від щирого серця побажати хочу міцних сил і незламної віри, бравих ідей та добрих надій, впевнених планів та обов'язкового успіху, незгасного оптимізму та відмінного виконання всіх поставлених завдань.
***
У День Збройних Сил України бажаю вірно та гордо стояти на сторожі спокою та блага країни, сміливо та легко відображати всі натиски з боку супротивника, усувати будь-які проблеми та перешкоди на горизонті, зберігати спокій та оптимізм душі, зберігати щастя та доброту в серці.
***
Нехай щастя та любов поселяться в будинку, нехай завжди буде куди повернутися, а День Збройних Сил запам'ятається як найсонячніший і найрадісніший у році!
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Сьогодні вітаємо усіх військовослужбовців України. Ви наші захисники, опора держави. Спокій наших будинків, спокій близьких у ваших надійних, сильних руках. Прийміть вітання з найкращими побажаннями: добра, світлого настрою, професійних успіхів!
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Я бажаю Вам успіхів у всіх справах, щоб міцно стояли на кордоні, щоб поважали і пишалися Вами. Нехай озброєння буде потужним, але щоби не довелося ним користуватися. Миру та добра, щастя та процвітання.
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