Денис Парамонов та SMK Group витратять 5 млн грн на обладнання для Інституту серця

Благодійна акція Фонду Дениса Парамонова «Tesla за донат» зібрала понад 2 млн грн. Крім того, за рішенням бізнесмена та мецената Дениса Парамонова, ще 5 млн грн буде направлено на придбання сучасного обладнання для Інституту серця.

Про це бізнесмен повідомив у своєму Facebook.

«Під час акції до нас звернулося безліч лікарень, всі запити систематизовані й оброблені. Серед заявок було і прохання від Інституту серця – центра трансплантології України. Команда медзакладу виконує найбільшу кількість трансплантацій серця, нирок та печінки, робить найскладніші операції й дітям. Чекати таке оснащення не може, воно потрібне тут і зараз. Воно рятує життя кожної хвилини. Тому я і SMK Group виділяємо додатково 5 млн грн на оснащення для цього флагмана трансплантології України», - заявив Денис Парамонов.

Нагадаємо, у рамках акції Денис Парамонов віддав на благодійність свій електрокар Teslamodel 3. Переможцем став киянин Дмитро Шміло.

«Вважаю, що ми досягли основної мети акції – вкотре звернули увагу на потребу допомоги лікарням, адже наразі перед державою стоять дуже важливі виклики, тому благодійні фонди й меценати мають підтримувати та допомагати як ніколи. І мене вчергове приємно вразило те, що дуже багато українців брали участь в акції не заради виграшу електрокара, а просто, щоб долучитися до доброї справи. Ми реєстрували безліч випадків, коли люди під час донату робили примітку, щоб їх не записували до учасників розіграшу. Це було від чистого серця і виключно для допомоги закладам охорони здоров’я. Було дуже приємно бачити серед учасників розіграшу медпрацівників, лікарів, керівників лікарень, з якими фонд давно працює. Таким чином вони підтримували себе і своїх колег, розуміючи мету, довіряючи репутації нашого Благодійного фонду», - відмітив Денис Парамонов.

Підтримка лікарень країни в рамках медичного напрямку діяльності Фонду Дениса Парамоноване припиняється. За 2 роки понад 350 закладів охорони здоров'я з 20 областей України отримали різноманітне обладнання та витратні матеріали завдяки Фонду та його партнерам.

«Ми отримуємо дуже багато заявок від різних медичних установ країни – всім їм потрібне найновіше обладнання, адже за бюджетні кошти не завжди можна придбати те, що потрібно, – зазначає Парамонов. – Саме тому ми аналізуємо всі ці заявки та намагаємося якнайшвидше виконати їх. Подекуди доводиться замовляти обладнання з-за кордону. Звичайно, ресурсів для цього потрібно дуже багато. Я витрачаю чимало власних коштів, але також проводимо різноманітні розіграші, залучаючи донати українців».

Нагадаємо, минулого року меценат Денис Парамонов віддав на благодійність Бентлі. Тоді цей автомобіль преміум класу розіграли серед учасників акції «Задонатив на лікарні – їздиш на Бентлі». Переможцем став одесит Олександр Верескля. Тоді акція дозволила зібрати понад 2,7 млн грн. Всі ці кошти за рішенням Дениса Парамонова було використано для придбання обладнання для десяти медичних установ країни. Наприклад, Гадяцькій лікарні в Полтавській області було подаровано новітній електрокардіограф, а один із медичних закладів Старокостянтинова у Хмельницькій області отримав надсучасний УЗД-датчик.