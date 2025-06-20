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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
69
Час на прочитання
2 хв

Бігус підтвердив, що є позаштатним співробітником військової контррозвідки СБУ

Денис Бігус зізнався, що працює у Департаменті військової контррозвідки Служби безпеки України. Наразі там є позаштатним працівником і зарплатню з держбюджету не отримує.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Денис Бігус

Денис Бігус / © facebook/Denys Bigus

Журналіст і засновник проєкту Bihus.info Денис Бігус підтвердив, що є позаштатним працівником Департаменту військової контррозвідки (ДВКР) Служби безпеки України.

Про це він повідомив у своєму відеозверненні на YouTube-каналі, коментуючи заяви народного депутата Олексія Гончаренка.

За словами Бігуса, він звільнився з Патрульної поліції наприкінці 2023 року. Після цього знайомі з військової контррозвідки СБУ залучили його до виконання окремих завдань, і він став їхнім позаштатним співробітником.

«Я пишаюсь тим, що можу, нехай і трошки, допомогти ДВКР СБУ з війною», — зазначив Бігус.

Журналіст наголосив, що не має ані броні, ані зарплати з держбюджету, ані статусу резервіста. Він також додав, що посвідчення, оприлюднене Гончаренком, «не дає майже нічого, крім можливості інколи працювати з якимись штуками і відвідувати якісь місця».

Бігус також відреагував на закиди Народного депутата Олексія Гончаренка, звинувативши його у свідомому приховуванні назви департаменту СБУ в оприлюднених документах, щоб ввести аудиторію в оману.

«Коли хтось з СБУ робить херню — редакція про це знімала, знімає і буде знімати. А коли воює війну — я їй допомагав, допомагаю і буду допомагати всім, чим можу», — підкреслив Бігус.

Передісторія конфлікту

У травні Bihus.Info опублікував розслідування щодо джерел фінансування «Гончаренко-центрів», пов’язуючи їх з аграрієм Олегом Бахматюком, якого підозрюють у корупції. Після виходу матеріалу Гончаренко вимагав від Bihus.Info надати інформацію про їхній бюджет, донорів, штат та сплачені податки. Бігус у відповідь заявив, що донори не впливають на зміст розслідувань.

Bihus.Info є незалежною редакцією журналістських розслідувань, відомою своїми матеріалами про корупцію в органах влади та силових структурах.

Нагадаємо, Служба безпеки України викрила російського шпигуна серед українських військових. Він передавав ворогу координати розташування протикорабельних ракетних комплексів «Нептун» на півдні України.

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Дата публікації
Кількість переглядів
69
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