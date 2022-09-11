Деокупація Харківщини: російські окупанти в паніці і відрізані від шляхів постачання

ЗСУ звільняють захоплені ворогом населені пункти регіону. Через це в лавах окупантів "похнюпили носа".

Про ситуацію на Харківщині йдеться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

"На Харківському напрямку ворожі підрозділи зі складу 3 мотострілецької дивізії 20 загальновійськової армії залишились без шляхів забезпечення, особовий склад перебуває у панічному настрої. Також, відомо про численні санітарні втрати противника на зазначеному напрямку. За попередню добу до населеного пункту Валуйки Бєлгородської області доставлено понад 75 поранених російських військових, в той час як з Бєлгорода до Москви було евакуйовано понад сотню окупантів", - повідомили у Генштабі.

Нагадаємо, на тлі контрнаступу українських захисників на півдні російсько-окупаційна "влада" намагається військово посилити Херсон.

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