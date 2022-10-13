Деокупація Херсонщини: на звільнених територіях вже видають грошові виплати і працює пошта

На звільнених територіях Херсонщини вже запрацював мобільний зв’язок та навіть відділення "Нової пошти".

Україна вже відновлює деокуповані населені пункти Херсонщини. Люди отримують гуманітарну допомогу, грошові виплати, а відповідні служби ремонтують світло та мобільний зв’язок. Там працюють, рятувальники, правоохоронці та вибухотехніки.

Про це повідомив очільник Херcонська ОВА Ярослав Янушевич.

За його словами, жителі деокупованих населених пунктів отримують гуманітарну допомогу. Вчора, 12 жовтня, понад 1600 продуктових наборів доправили до жителів населених пунктів Новоолександрівської, Нововоронцовської та Високопільської тергромад.

Продовжується виплата коштів від Червоного Хреста. Одноразову грошову допомогу отримали ще 210 жителів Кам’яного, Кар’єрного, Первомайського та Білої Криниці. Загальна сума виплат – 252 тис. грн.

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Крім того, енергетики вже відновлюють пошкоджені електролінії, які живлять Нововоронцовку та Високопілля. Вже скоро у домівках жителів цих селищ з'явиться світло. Мобільний зв’язок вже з’явився у Миролюбівці, незабаром стане доступним і в Михайлівці.

У селищах Високопілля, Велика Олександрівка та Архангельське запрацювали мобільні відділення "Нової Пошти".

На деокупованих територіях працюють рятувальники. Вони, зокрема, підвозять технічну воду для жителів звільнених громад. Поліцейські також вже взялися до роботи. Вибухотехніки наразі обстежили території площею 8 гектарів. Вилучено 42 вибухонебезпечних предмети, з яких 25 – знищено.

Контрнаступ ЗСУ на Херсонщині

Українська армія від початку жовтня звільнили 29 населених пунктів на Херсонщині. Важливим для Збройних сил стало звільнення Давидового Броду, де окупанти мали доволі міцні позиції.

Збройні сили України звільнили 1170 квадратних кілометрів територій України в Херсонській області.

У російських військових на правому березі Дніпра закінчуються запаси. За словами радника Офісу президента України Олексія Арестовича, перед окупантами маячить перспектива розгрому. Ба більше - елітним військам Путіна кінець.

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