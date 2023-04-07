Деокупація Криму є безальтернативною метою для України - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що деокупація українського півострова Крим є безальтернативною метою для України.

Про це Зеленський сказав під час виступу в кримськотатарському культурному центрі "Бірлік" з нагоди започаткування на офіційному рівні традиційної вечері Іфтар, інформує УНІАН.

Він заявив, що саме з Криму Росія почала свої спроби окупувати Україну.

"Не забудемо, що саме з окупації нашого українського Криму, саме з репресій у Криму проти української та кримськотатарської свободи, проти кримських мусульман почалася спроба Росії поставити в рабство Україну та інші народи цивілізованої Європи", - сказав Зеленський.

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Президент заявив, що наразі на окупованому півострові під російським триколором панує зло, а саме репресії, вбивства, війна і приниження. Але він висловив упевненість, що саме там, де почалося російське зло, буде українська перемога над цим злом.

"Деокупація Криму є безальтернативною не лише для України, а й для усього світу. Впевнений у цьому. Для порядку у світі, що заснований на конвенціях і Статуті ООН, а не на кримінальних звичках вбивць, ґвалтівників, грабіжників, які Росія намагається поширити", - наголосив Зеленський.

Президент зазначив, що Україна очікує поваги до її територіальної цілісності в межах усіх кордонів, так само як Україна поважає територіальну цілісність усіх держав - від Європи до Латинської Америки.

"Ми повернемося до Криму, і тоді до світу повернеться спокій, бо агресор програє. Усе інше може тільки розпалити жагу Росії воювати. Хай же агресор відчуває на собі, що нікому не дозволено ламати життя народів і обкрадати народи, нікому не дозволено ширити світом зло і руїни. Перемога нашої держави, перемога кожного з нас, перемога України означатиме перемогу життя, життя всіх нас, всіх українців", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що бразильський президент Луїс Інасіу Лула да Сілва пропонує, щоб Україна поступилася Росії анексованим Кримом для того, щоб покласти край війні.

Після цього речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, коментуючи "мирний план" президента Бразилії, заявив, що позиція України щодо територіальної цілісності незмінна. Саме тому країна не йтиме на жодні територіальні поступки з окупанткою Росією, зокрема у питаннях анексованого Криму.

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