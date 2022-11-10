Деокупація Миколаївщини: Кім заявив, що вже готують гуманітарну допомогу для населення

Влада вже готує гуманітарну допомогу для жителів звільнених територій Миколаївської області. Утім необхідно дочекатися офіційного повідомлення від Генштабу щодо інформації про звільнення Снігурівки.

Про це повідомив голова Миколаївської військової адміністрації Віталій Кім в ефірі національного телемарафону.

"Від себе скажу, що на зараз представники влади району вже, скажемо так, близько. Давайте, щоб не відкривати всі карти. Ми готуємо гуманітарну допомогу, фури з їжею, "Старлінками", генераторами. Ми зразу будемо відправляти допомогу людям, які були під окупацією тривалий час. Тому я теж хочу з вами всіма поділитись, але повинен чекати офіційних підтверджень. Але я знаю, що все добре", - зазначив Кім.

Нагадаємо, у ЗМІ сьогодні з'явилася інформація, що ЗСУ звільнили від окупантів місто Снігурівка, що в Миколаївській області. Проте Генштаб наразі ще не підтвердив цю інформацію.

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