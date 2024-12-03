Деокупація Новомлинська: ЗСУ показали потужну штурмову операцію на Харківщині (відео)

Наші бійці успішно провели штурмову операцію в селі Новомлинськ, що на Харківщині. Завдання виконали воїни 8-го окремого гірсько-штурмового батальйону 10-ї ОГШБр "Едельвейс".

Кадри оприлюднили на сторінці бригади.

ЗСУ показали потужну штурмову операцію на Харківщині

"Завдяки мужності та професіоналізму наших захисників ворога було знищено, а населений пункт – звільнено від окупаційних сил", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, українські війська звільнили село Новомлинськ у Харківській області. Воно розташоване на правому березі річки Оскіл, де так прагне закріпитися ворог.

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