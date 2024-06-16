Деокупація Запорізької АЕС: Зеленський зробив обнадійливу заяву

Український президент переконаний, що шляхом дипломатії та переговорів вдасться звільнити атомну електростанцію від росіян.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що після Саміту миру у Швейцарії наблизилося звільнення Запорізької АЕС від російських окупантів дипломатичним шляхом.

Про це він сказав у неділю, 16 червня, відповідаючи на запитання журналіста NV після офіційної частини пресконференції за підсумками міжнародного форуму.

За його словами, питання деокупації ЗАЕС вирішуватиметься “на платформі однієї з країн, де обговорюватиметься ядерна безпека”.

“Усі це визнають, що має бути деокупація Запорізької станції. Дипломатичним шляхом”, - додав він.

Конкретних термінів, коли відбуватимуться такі зустрічі, український президент не назвав.

Нагадаємо, в одному із пунктів підписаної після Саміту миру у Швейцарії спільної декларації йдеться про те, що українські атомні електростанції та установки, зокрема Запорізька атомна електростанція, повинні працювати безпечно та захищено під повним суверенним контролем України і відповідно до принципів МАГАТЕ та під її наглядом.

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