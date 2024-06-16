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Деокупація Запорізької АЕС: Зеленський зробив обнадійливу заяву

Деокупація Запорізької АЕС: Зеленський зробив обнадійливу заяву

Деокупація Запорізької АЕС наблизилася. Колаж

Український президент переконаний, що шляхом дипломатії та переговорів вдасться звільнити атомну електростанцію від росіян.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що після Саміту миру у Швейцарії наблизилося звільнення Запорізької АЕС від російських окупантів дипломатичним шляхом.

Про це він сказав у неділю, 16 червня, відповідаючи на запитання журналіста NV після офіційної частини пресконференції за підсумками міжнародного форуму. 

За його словами, питання деокупації ЗАЕС вирішуватиметься “на платформі однієї з країн, де обговорюватиметься ядерна безпека”.

“Усі це визнають, що має бути деокупація Запорізької станції. Дипломатичним шляхом”, - додав він. 

Конкретних термінів, коли відбуватимуться такі зустрічі, український президент не назвав.

Нагадаємо, в одному із пунктів підписаної після Саміту миру у Швейцарії спільної декларації йдеться про те, що українські атомні електростанції та установки, зокрема Запорізька атомна електростанція, повинні працювати безпечно та захищено під повним суверенним контролем України і відповідно до принципів МАГАТЕ та під її наглядом.

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