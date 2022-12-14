Деокуповано 13 населених пунктів: Гайдай про ситуацію на Луганщині

На Луганщині складна ситуація з опаленням та електрикою.

На Луганщині окупанти зірвали опалювальний сезон. Підключити тепло, водо та енергопостачання неможливо, через пошкодження.

Про це сказав голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, у зруйнованих Лисичанську, Сєвєродонецьку, Бігологрівці і Макіївці - відсутні блага цивілізації. Чекрез це ОВА домовилася з лісгоспом про постачання жителям дров, оскільки самостійно ходити в лісосмуги за дровами небезпечно, бо все довколо заміноване. У окупованих РФ містах вирізають радіатори на метал із багатоповерхівок.

Також Гайдай повідомив, що на окупованій Луганщині триває мобілізація. Чоловіків забирають на фронт фактично без навчань і без озброєння. Їх використовують як гарматне м'ясо для виявлення позицій ЗСУ.

На сьогодні на Луганщині деокуповано 13 населених пунктів. гайдай висловив сподівання, що до Нового року Генштаб ЗСУ зможе порадувати прогресом на Кремінському та Сватівському напрямках.

Нагадаємо, що у Луганській області ЗСУ відбивають атаки російських окупантів у районі Білогорівки. Також вони потроху просуваються у напрямку Сватового-Кремінної. Про це розповів очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

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