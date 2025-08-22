Штрафи та в’язниця: що чекає на українців, які незаконно виїжджатимуть за кордон

В Україні планують посилити покарання за незаконний перетин кордону / © ТСН.ua

Реклама

В Україні планують внести кардинальні зміни до законодавства щодо перетину державного кордону в умовах воєнного стану.

Кабінет Міністрів подав до Верховної Ради законопроєкт №13673, який передбачає не лише посилення покарання за незаконний виїзд, а й запровадження кримінальної відповідальності для призовників, військовозобов’язаних та резервістів, які порушили термін перебування за кордоном.

Усе, що відомо про нововведення — читайте у матеріалі ТСН.ua.

Реклама

Що відомо про новий законопроєкт 13673

В Україні планують запровадити кримінальну відповідальність за спроби незаконного перетину кордону під час воєнного стану.

Відповідний законопроєкт під номером 13673 Кабінет Міністрів України уже подав на розгляд до Верховної Ради.

Тарас Мельничук, представник уряду в парламенті, повідомив законопроєкт пропонує внести зміни до статті 332 Кримінального кодексу України (йдеться про незаконне переправлення осіб через державний кордон), яка стосується незаконного перетину кордону.

За його словами, пропонується ввести кримінальну відповідальність за:

Реклама

незаконний перетин кордону в умовах воєнного або надзвичайного стану;

перешкоджання чи пошкодження прикордонної інфраструктури;

порушення терміну перебування за кордоном для призовників та військовозобов’язаних.

Що загрожує порушникам

Згідно з проєктом закону, за незаконний виїзд чи порушення встановленого терміну перебування за кордоном порушникам загрожує:

штраф від 7 до 10 тисяч неоподатковуваних мінімумів (приблизно від 51 до 170 тисяч гривень);

або позбавлення волі на строк до 3 років.

Також особа може уникнути кримінальної відповідальності, якщо добровільно повертається в Україну упродовж трьох місяців після перетину кордону та повідомить про це правоохоронні органи до отримання підозри.

Своєю чергою адвокатка Дар’я Тарасенко роз’яснила, що законопроєкт передбачає передачу повноважень прикордонникам щодо розгляду справ про незаконний перетин кордону.

«Пропонується, щоб за ці порушення карали самі прикордонники, а в суді можна буде лише оскаржити таке рішення», — розповіла Тарасенко.

Реклама

Водночас вона наголосила, що у прикордонників забрали повноваження складати протоколи, що є очевидним недоліком.

Також вона розповіла, що законопроєкт також передбачає посилення відповідальності для посередників, які сприяють незаконному перетину кордону.

Йдеться про позбавлення волі на строк від 7 до 9 років з конфіскацією майна. Це стосується тих, хто організовує такі схеми, а не самих порушників.

«Тут мова йде не про тих, хто незаконно перетинає кордон, а про тих, хто такі схеми організовує», — наголосила правозахисниця.

Реклама

Як зазначає Тарасенко, раніше за порушення при перетині кордону була адміністративна відповідальність, натомість тепер пропонують запровадити кримінальну відповідальність.

Водночас адвокатка навела умови, за яких перетин кордону вважатиметься правопорушенням — а саме:

перетинання або спроба перетинання кордону відбулось під час дії воєнного або надзвичайного стану;

перетин здійснено без:

відповідних документів,

з підробками,

з неправдивою інформацією;

без дозволу органів влади.

«Я розумію ідею цієї норми, але дуже критично ставлюсь до її формулювання. Адже якщо жінка в момент перетину кордону виявить, що вона забула закордонний паспорт вдома, — формально в її діях буде склад злочину. Або військовозобов’язаний з інвалідністю і відповідною відстрочкою виявить, що не взяв пенсійне посвідчення», — наголосила Тарасенко.

Реклама

За її словами, якщо закон ухвалять у такому вигляді, тих, хто виїхав раніше, не зможуть притягнути до кримінальної відповідальності за незаконний перетин кордону.

Яке покарання за порушення встановлять для військовозобов’язаних

В Україні планують запровадити кримінальну відповідальність для призовників, військовозобов’язаних та резервістів, які порушили термін перебування за кордоном під час воєнного чи надзвичайного стану, розповіла Дар’я Тарасенко.

За такі дії пропонується карати штрафом від 34 000 до 51 000 грн або позбавленням волі на строк від 3 до 5 років.

Проте від відповідальності можуть звільнити, якщо людина:

Реклама

повернеться в Україну протягом місяця після закінчення дозволеного терміну;

добровільно повідомить про своє порушення правоохоронні органи до того, як їй оголосять підозру.

Раніше за такі дії відповідальність не передбачалась, але тепер їх пропонують вважати кримінальним правопорушенням.

Згідно з проєктом, правопорушенням вважається умисне порушення встановлених термінів перебування за кордоном.

Як наголосила Тарасенко, такі норми не стосуються всіх, а лише певних категорій громадян, наприклад, супроводжуючих осіб з інвалідністю, студентів або артистів. Якщо затримка сталася з об’єктивних причин (наприклад, через хворобу), кримінальна відповідальність не настає.

Новий законопроєкт також передбачає, що призовники, військовозобов’язані та резервісти нестимуть відповідальність за порушення терміну перебування за кордоном під час воєнного стану.

Реклама

«Це можна перефразувати й так: призовники, військовозобов’язані і резервісти зобов’язані повернутись в Україну до закінчення дозволеного строку перебування за межами Україну», — зазначила адвокатка.

Чи буде ефективним новий закон

Правозахисниця Дар’я Тарасенко вважає, що покладання на громадян обов’язку повертатись в Україну — суперечить Конституції України

«Законопроєкт має здорове зерно з точки зору недопущення ухилення від призову шляхом виїзду за кордон. Але, по-перше, законопроєкт однозначно потребує серйозного доопрацювання. І, по-друге, з цим законопроєктом держава запізнилась десь роки так на три. І шкоди від такого закону, мені здається, буде більше, ніж користі», — зазначила Тарасенко.

Кордон / © ТСН

Водночас адвокат та колишній слідчий Роман Сімутін в коментарі ТСН розповів, що наразі існує тільки адміністративна відповідальність за незаконний перетин кордону — штраф у розмірі 8,5 тисяч гривень.

Реклама

Правозахисник попередив, що у разі ухвалення закону проти тих, хто перебуває в прикордонній зоні, можуть відкрити кримінальні провадження. Крім того, на його думку, можливий варіант депортації.

«Якщо законодавець встановить термін перебування за кордоном, то що далі? Наприклад, для тих, у кого є відстрочка. Але можливо таке, що відкриють кримінальне провадження та звернуться до правоохоронців іншої країни щодо депортації певної особи. І та країна буде зобов’язана видати Україні цю особу. Тобто можливий такий механізм. Ефективний та дієвий. За іншими статтями інші країни повертають тих, хто скоїв в Україні кримінальний злочин, але це складна процедура», — зауважив Сімутін.

Раніше, ТСН.ua писав про те, що у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, який пропонує внести зміни до закону щодо тимчасового обмеження виїзду з України для призовників та військовозобов’язаних.

Законопроєкт передбачає, що виїзд буде дозволено лише громадянам віком до 22 років, і для них не буде жодних інших обмежень.

Реклама

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.