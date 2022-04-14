Депортованим до Росії українцям видають російські паспорти - Денісова

У РФ депортованим українцям видали 12 тисяч паспортів.

РФ почала видавати паспорти громадянам України, яких насильно було вивезено до різних регіонів країни-агресора.

Про це повідомила Уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова.

"Шляхом залякування найбільш вразливих категорій осіб - жінок, осіб з інвалідністю та пенсіонерів владою агресора було отримано від них майже 14 тисяч заяв про прийом до громадянства Росії та видано 12 тисяч паспортів. Такі дії окупанта РФ спрямовані на продовження примусової інтеграції населення нашої держави у російський політичний, економічний і гуманітарний простір", - вважає Денісова.

Вона зауважила, що насильницька паспортизація є незаконною та не визнається в Україні, суперечить принципам і нормам міжнародного права та є прямим порушенням Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни.

Нагадаємо, що місяць тому російська влада віддала наказ про переселення майже 100 тис. українських біженців якомога далі від зони бойових дій на відстань 8,8 тис. кілометрів від їхніх домівок.