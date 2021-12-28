Депресія та панічні атаки після коронавірусу: чому виникають проблеми з психікою і що з цим робити

У щонайменше 1/3 пацієнтів, які одужали від середньої або важкої форми коронавірусу, з'являються проблеми з нервовою системою і з психікою, каже Комаровський.
Через постійні локдауни, яких вводять у зв'язку з пандемією коронавірусу, а також через саме захворювання, у багатьох людей виникли проблеми з психікою. Через це потрібно стежити за своїм психічним здоров'ям, а декому навіть звертатися по допомогу до лікаря-психіатра.
Про це розповів відомий лікар Євген Комаровський на своєму каналі в YouTube.
"Справді, із психікою у багатьох є проблеми і тут є дві причини виникнення цих проблем: перша причина - перенесений коронавірус - уже сьогодні доведено, що перенесена коронавірусна інфекція, особливо середньої важкості та важка, у щонайменше 1/3 пацієнтів, які одужали, призводить до проблем з нервовою системою і дуже часто проблем з психікою, зокрема, депресії, синдромів панічних розладів тощо", - сказав медик.
Ще однією причиною виникнення проблем із ментальним здоров'ям лікар назвав втрату можливості "нормально подорожувати, інформаційне поле з великою кількістю "старшилок", і нерозумінням того, що буде далі".
"Таким чином є певні рекомендації, як стежити за своїм здоров'ям і рекомендації, коли вже досить стежити, а необхідно звертатися до лікаря. Якщо у вашому житті поганих днів більше, аніж хороших, то не намагайтеся вирішити проблему самостійно, дуже часто потрібна допомога професіонала - лікаря-психіатра", - сказав Комаровський.
Також лікар назвав механізми профілактики проблем з психікою, до нього належать:
- спілкування з добрими людьми;
- прогулянки на свіжому повітрі;
- заняття спортом;
- музика;
- кіно.
"Головне, уникайте самотності, це - дуже важливо", - підсумував лікар.
Читайте також:
- Комаровський назвав найбільшу помилку під час лікування коронавірусу вдома
- "Серцеві краплі вбивають наших бабусь": Комаровський пояснив, чому небезпечні популярні препарати
- Серцево-судинні захворювання: які безоплатні послуги з лікування можна отримати в Україні
- Лейоміома матки: причини, симптоми, лікування