Депресія та панічні атаки після коронавірусу: чому виникають проблеми з психікою і що з цим робити

Депресія та панічні атаки після коронавірусу: чому виникають проблеми з психікою і що з цим робити

У щонайменше 1/3 пацієнтів, які одужали від середньої або важкої форми коронавірусу, з'являються проблеми з нервовою системою і з психікою, каже Комаровський.

Через постійні локдауни, яких вводять у зв'язку з пандемією коронавірусу, а також через саме захворювання, у багатьох людей виникли проблеми з психікою. Через це потрібно стежити за своїм психічним здоров'ям, а декому навіть звертатися по допомогу до лікаря-психіатра.

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Про це розповів відомий лікар Євген Комаровський на своєму каналі в YouTube.

"Справді, із психікою у багатьох є проблеми і тут є дві причини виникнення цих проблем: перша причина - перенесений коронавірус - уже сьогодні доведено, що перенесена коронавірусна інфекція, особливо середньої важкості та важка, у щонайменше 1/3 пацієнтів, які одужали, призводить до проблем з нервовою системою і дуже часто проблем з психікою, зокрема, депресії, синдромів панічних розладів тощо", - сказав медик.

Ще однією причиною виникнення проблем із ментальним здоров'ям лікар назвав втрату можливості "нормально подорожувати, інформаційне поле з великою кількістю "старшилок", і нерозумінням того, що буде далі".

"Таким чином є певні рекомендації, як стежити за своїм здоров'ям і рекомендації, коли вже досить стежити, а необхідно звертатися до лікаря. Якщо у вашому житті поганих днів більше, аніж хороших, то не намагайтеся вирішити проблему самостійно, дуже часто потрібна допомога професіонала - лікаря-психіатра", - сказав Комаровський.

Також лікар назвав механізми профілактики проблем з психікою, до нього належать:

спілкування з добрими людьми;

прогулянки на свіжому повітрі;

заняття спортом;

музика;

кіно.

"Головне, уникайте самотності, це - дуже важливо", - підсумував лікар.

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