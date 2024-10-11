Депресія, тривога та страх: коли варто звернутися по допомогу та як знайти свого фахівця

Війна вплинула на ментальне здоров'я українців. Хронічна втома, триводні розклади та депресія - лише невеликий список того, з чим довелося зіштовхнутися ледь не кожному. Це все сильно зменшує якість життя та навіть може стати причиною інших серйозних хвороб.

Коли варто звертатися по допомогу та як обрати "свого" психолога - читайте далі.

Як знайти свого психолога

При виборі психолога найважливіше, щоб вам було зручно з людиною і ви могли їй довіритися.

Освіта. Не бійтеся запитати вашого психолога про освіту, просіть показати диплом та сертифікати про підвищення кваліфікації.

Психолог базово повинен мати державну освіту рівня "бакалавр", а додаткова освіта стане перевагою.

Соцмережі та відгуки. Соцмережі залишаються одним з найпотужніших інструментів сьогодення для отримання інформації. Крім того, там ви зможете побачити відгуки про фахівця.

Питайте поради у знайомих. Але важливо розуміти, що спеціаліст, який підійшов товаришу, може не підійти саме вам.

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Найкращим показником того, що ви знайшли свого психолога, є ваш стан під час зустрічей із ним. Якщо під час сесій з вами постійно відчуття ніяковості та осуду - це тривожний сигнал.

Сигнали, що варто звернутися до психолога

Причин звернення до психолога може бути чимало. Однак, серед основних:

часті головні болі, мігрень;

дратівливість, спалахи гніву;

швидку стомлюваність;

порушення сну (безсоння або неспокійний сон);

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проблеми з концентрацією уваги;

втрату апетиту, проблеми з травленням;

часті застуди.

Ще одна з поширених причин на сьогодні - панічні атаки. Вони проявляються нападами задухи, порушенням серцевого ритму, ознобом, хвилями жару чи холоду.

Щоб допомогти клієнту позбутися панічних атак, фахівець індивідуально підбирає психологічну методику залежно від причин симптомів.

Як покращити свій стан: поради психологів

У складному ритмі зосередьте увагу на власних потребах. Забезпечуйте себе відпочинком, який вас заряджає — це може бути читання, прогулянка, медитація або заняття хобі. Важливо витрачати час на те, що надає вам радість.

Режим дня . Насамперед зверніть увагу на тривалість та якість сну. В умовах ракетних обстрілів, психологи та сомнологи радять лягати не пізніше 22-23 години. Таким чином організм зможе зловити момент вироблення гормону сну мелатоніну, завдяки якому ми відпочиваємо та оновлюємося.

. Насамперед зверніть увагу на тривалість та якість сну. В умовах ракетних обстрілів, психологи та сомнологи радять лягати не пізніше 22-23 години. Таким чином організм зможе зловити момент вироблення гормону сну мелатоніну, завдяки якому ми відпочиваємо та оновлюємося. Фізична активність . Фізичні вправи напряму впливають на психіку. Це, своєю чергою, сприяє виробленню ендорфінів, що покращує настрій та загальний стан організму. Навіть піша прогулянка може стати чудовим антистресом.

. Фізичні вправи напряму впливають на психіку. Це, своєю чергою, сприяє виробленню ендорфінів, що покращує настрій та загальний стан організму. Навіть піша прогулянка може стати чудовим антистресом. Підримка близьких. У важкий час не забувайте зберігати зв'язок з близькими. Спілкування з друзями та рідними допомагає відчувати підтримку та відвертість, а також поділитися своїми думками та почуттями.

У важкий час не забувайте зберігати зв'язок з близькими. Спілкування з друзями та рідними допомагає відчувати підтримку та відвертість, а також поділитися своїми думками та почуттями. Допомога фахівців. Якщо ви відчуваєте, що потребуєте додаткової підтримки, не соромтеся звернутися до фахівця. Психолог або психотерапевт допоможуть зрозуміти та подолати негативні емоції.

Раніше ми пояснювали, як подолати тривожність: дієві способи та методи.

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